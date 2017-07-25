Школьник из Чувашии задал вопрос Владимиру Путину

«ВАНЯ ПОДТЯГИВАЕТСЯ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРЕЗИДЕНТ…»

В минувшую пятницу у Президента России Владимира Путина состоялся необычный разговор. Почти три часа он отвечал на вопросы детей в образовательном центре «Сириус» в Сочи. «Недетский разговор» — так называлось общение руководителя государства с юными учеными со всей страны. Задать свой вопрос удалось и талантливому школьнику из Чувашии Ивану Александрову.

В студии, расположившейся в здании олимпийского пресс-центра, собралось около 800 участников июльской смены «Сириуса» из 66 регионов России. Почти сразу одаренные дети дали понять: разговор и вправду будет недетским. Подростки задавали вопросы о ЕГЭ, отношении главы государства к Интернету и соцсетям, о развитии науки, спрашивали, есть ли у него преемник, дискутировали о политике, армии, спорте. Одна из участниц вспомнила, как 22 июня, в День памяти и скорби, Президент стоял у Могилы Неизвестного Солдата, несмотря на проливной дождь, без зонта. Еще одного участника встречи, чемпиона мира по футболу среди команд детских домов, представившегося Пашей, интересовало, выиграет ли сборная России на чемпионате мира по футболу.

— Паша, кто из нас чемпион мира, ты или я? Ответь, пожалуйста, — спросил Президент.

— Я, — ответил Паша.

— Скажи мне, пожалуйста, как специалист: наша сборная выиграет чемпионат мира или нет? — спросил Владимир Путин.

Более 800 участников июльской смены «Сириуса» из 66 регионов страны стали участниками встречи с Президентом России. По данным ТАСС

Школьнику из Чувашии Ивану Александрову удалось задать вопрос Президенту, когда заканчивался второй час «Недетского разговора». Ведущие предложили Владимиру Путину лично выбрать того, чей вопрос ему бы хотелось услышать. Несмотря на лес рук, выбор главы государства пал на «молодого человека в красном галстуке». «На депутата похож, правда?» — подхватили ведущие. «Депутатом» оказался ученик Мариинско-Посадской гимназии № 1 Иван Александров, который перешел в десятый класс.

Иван рассказал, что участвует в играх «Зарница», его команда ежегодно занимает призовые места на муниципальных этапах, а в 2017 году вышла в финал республиканских игр «Зарница» и «Орленок». «Участвовали ли вы в военно-патриотических играх «Зарница» и «Орленок»?» — обратился молодой человек к Президенту.

— Я, к сожалению, не участвовал, могу честно тебе сказать, — ответил Владимир Путин и рассказал Ивану, что все время занимался спортом. — Я достаточно рано стал чемпионом Ленинграда среди юношей, потом молодежи, и у меня все мое свободное время туда было направлено.

— Владимир Владимирович, а сколько раз вы подтягиваетесь? — тут же спросил Иван.

— Знаешь, я подтягивался где-то раз 15–17, но уже будучи Президентом. Ваня, а ты сколько раз подтягиваешься? — в свою очередь поинтересовался Владимир Путин.

— 25 раз, — отрапортовал юный житель Мариинского Посада.

— Молодец. Ваня подтягивается больше, чем Президент. Вообще у меня есть хорошее правило, я стараюсь ему следовать: если вы с уважением, действительно с уважением к человеку относитесь, значит, вы должны признать, что в чем-то он лучше, чем вы. Ваня лучше в этом, — заметил Президент.

Как позже удалось выяснить корреспонденту «Советской Чувашии» в телефонной беседе с Иваном, вопрос о «Зарнице» молодой человек задал вовсе не случайно. Вот уже третий год Иван активно участвует в юнармейском движении. В своей школе он — командир юнармейского отделения. Как рассказал Иван, интерес к военно-патриотическому движению появился у него после первой поездки на «Зарницу».

— Игры помогают воспитать сильный дух. Человек, который занимается военным делом, сильнее физически и морально, — считает Иван.

Кстати, во многом благодаря участию в «Зарнице» и «Орленке» Ваня заметно подтянулся в спорте.

— Еще несколько лет назад он подтягивался всего пару раз, — рассказала мама Ивана Наталья Вячеславовна. — В Интернете он стал изучать, как можно улучшить свои результаты. Тренировался каждый день — и вот теперь может подтянуться 25 раз. На «Зарнице» он даже получил призовое место по подтягиванию.

Кстати, помимо ежедневных упражнений на турнике молодой человек занимается хоккеем — играет в юношеской команде «Водник» Мариинско-Посадского района. Высокие результаты у него и в учебе — он участвует в олимпиадах по физике, химии, географии, литературе, английскому языку, ОБЖ.

— Перед встречей с Президентом мы очень волновались, — делится молодой человек. — Но как только программа началась, все волнение исчезло. Каким показался Путин? Сильный, духовно выдержанный, настоящий лидер страны. С детьми он разговаривал на равных. Воспринимал нас всерьез. Очень рад, что смог задать вопрос. Тем более меня выбрал не телеведущий, а сам Путин.

Действительно ли на выбор главы государства повлиял солидный внешний вид Ивана — все-таки большинство ребят предпочли более свободный стиль в одежде — поинтересовались мы у мамы Ивана.

— Это его обычный внешний вид, — ответила Наталья Вячеславовна. — Он в этом костюме и при этом галстуке в школу ходит.

— Я сам решил так одеться, предпочитаю на такие мероприятия костюмы, — серьезно добавил молодой человек.

Кстати, никакой специальной подготовки перед встречей с Президентом для ребят не устраивали. Каждый мог задать любой вопрос, который действительно его волновал, отмечает Ваня.

Идею поучаствовать в проектной смене в сочинском «Сириусе» Ивану подкинула мама. Как-то они смотрели сюжет об этом центре и решили испытать себя. Иван направил свое портфолио и проект «Использование микропроцессоров для повышения качества услуг, предоставляемых в сфере ЖКХ», с которым в прошлом году занял третье место в республиканской конференции «Эксельсиор», а примерно через месяц пришло приглашение в Сочи.

Во время смены в «Сириусе» Иван участвовал в направлении «Наука. Современная энергетика». В составе команды из шести человек он трудился над проектом под названием «Агрегатор распределенных накопителей электроэнергии на электромобилях». Все дни смены были заполнены всевозможными событиями. Кроме разработки проекта, ребята ходили на экскурсии — побывали в Сочи Парке, дендрарии, дельфинарии, познакомились с устройством Имеретинской электроподстанции, построенной специально к Олимпиаде, ну и, конечно, купались в море.

— Эфир «Недетского разговора» смотрели всей семьей, — рассказывает Наталья Вячеславовна. — Потом мы созвонились с Ваней. Он был просто поражен общением с Президентом, его открытостью. Особенно удивило то, что Владимир Путин в такой прекрасной физической форме. Как сказал Ваня, не все его друзья способны подтянуться столько же.

КСТАТИ

Еще ни одному журналисту из Чувашии ни разу не удавалось лично задать вопрос Владимиру Путину во время традиционных пресс-конференций.

Фото kremlin.ru: На встрече с главой государства молодые люди задавали разные вопросы: от самого яркого воспоминания о детстве до фильма «Путин» Оливера Стоуна.