Встречи в аэропорту

И ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ В ОСВОЕНИИ ИНВЕСТИЦИЙ

В конце прошлой недели Глава республики Михаил Игнатьев в Чебоксарах провел непротокольные встречи с рядом федеральных министров. Встречи проходили в Чебоксарском аэропорту, куда они прибывали по пути в Йошкар-Олу на заседание Совета по межнациональным отношениям под председательством Президента Владимира Путина.

Как рассказал Михаил Васильевич вчера на еженедельном правительственном совещании, состоялись беседы с первым заместителем руководителя Администрации Президента России Сергеем Кириенко и вице-премьером федерального правительства Александром Хлопониным. Александр Геннадьевич после разговора отдал поручения по некоторым обсужденным вопросам, в частности, в связи с изменениями в алкогольном законодательстве в части объемов реализации местной продукции.

Беседы состоялись также с министром образования Ольгой Васильевой и министром культуры Владимиром Мединским. Подтверждены намерения о выделении республике 27 новых школьных автобусов и 21 машины скорой помощи. «Гости улетели от нас с положительными эмоциями», — констатировал Глава республики.

Более 4,6 млрд рублей выделено на реализацию республиканской адресной инвестиционной программы в 2017 г.

Как известно, на реализацию республиканской адресной инвестиционной программы из бюджетов всех уровней выделено более 4,6 млрд рублей, 61 проц. из них — из республиканской казны. В минувшем первом полугодии финансирование выполненных работ на объектах программы составило 740,9 млн рублей, доложила исполняющая обязанности министра экономического развития, промышленности и торговли Инна Антонова. За счет этих инвестиций введены, в частности, детсад в столичном микрорайоне Садовый, автодорога в Новом городе, два фельдшерско-акушерских пункта. Планируется сдать школу в Цивильске, завершить реконструкцию гимназии № 1 в Мариинском Посаде и ряд других объектов.

А вот тут могут возникнуть проблемы. Глава республики подверг резкой критике руководителей подрядных организаций, осваивающих бюджетные средства с нарушениями сроков и с низким качеством строительных работ. Иногда оно столь плохое, что приходится чуть ли не все переделывать. Речь зашла, в частности, как раз о гимназии в Мариинском Посаде, которая должна быть сдана до 31 августа, но сделать это уже вряд ли удастся, так как пуск котельной возможен только в середине ноября. Очистные сооружения для Саланчикской спецшколы Шумерлинского района надо было завершить еще в октябре прошлого года, но до сих пор тут работы невпроворот. Заказчик судится в арбитраже с подрядчиком на предмет расторжения контракта. Приводился и ряд других подобных фактов.

На совещании были заслушаны отчеты руководителей данных подрядных организаций. Глава республики строго потребовал исправить ситуацию, в противном случае у строителей могут возникнуть отношения с правоохранителями. Речь идет о бюджетных, то есть народных деньгах, напомнил Глава Чувашии, и тут у строителей должна быть не просто высокая ответственность, но и просто человеческая совесть. «Можно бесконечно воспитывать таких руководителей, но не следует создавать впредь таким организациям преференции в получении гарантированных государственных заказов. Тогда как другие добросовестно строят за счет внебюджетных средств», — сказал Михаил Игнатьев.

На совещании также рассмотрен ход приема абитуриентов в вузы и средние профессиональные учебные заведения.