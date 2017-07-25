Спортсмен из Чувашии не подвел команду

В польском городе Вроцлав проходят X Всемирные игры, в программу которых входят неолимпийские виды спорта. В соревнованиях принимают участие около 3,5 тысячи атлетов из 111 стран. В составе сборной России по спортивной аэробике чебоксарец Алексей Германов достойно защитил цвета российского флага.

В номинации «гимнастическая платформа» по итогам квалификации наша сборная находилась на втором месте, уступая команде Китая. Однако в финальных выступлениях российские аэробисты сумели завоевать «золото».

Для подопечного заслуженного тренера Чувашии Оксаны Дьячук это не первая медаль Всемирных игр, проводимых раз в четыре года. На предыдущих стартах в Колумбии Алексей завоевал «серебро» в танцевальной гимнастике и «бронзу» в гимнастической платформе.