Михаил Игнатьев принял участие в расширенном заседании Прокуратуры Чувашской Республики

24 июля Глава Чувашии Михаил Игнатьев принял участие в расширенном заседании коллегии Прокуратуры Чувашской Республики, посвященного обсуждению итогов работы по укреплению законности и правопорядка в 1 полугодии 2017 года и перспектив совершенствования прокурорского надзора по приоритетным направлениям деятельности.

Михаил Игнатьев поблагодарил работников Прокуратуры Чувашской Республики, правоохранительных структур за эффективное взаимодействие. Он напомнил, что наиболее актуальные и значимые вопросы рассматриваются органами исполнительной власти и силовыми структурами на различных коллегиальных площадках, в том числе в рамках работы Координационного совещания при Главе Чувашской Республики по обеспечению правопорядка, антинаркотической комиссии и Комиссии по профилактике правонарушений в Чувашской Республике.

«Око государево» жестко контролирует исполнение закона по всем направлениям и вносит значительный вклад в обеспечение правопорядка и общественной безопасности на территории Чувашии. Объем проводимой вами работы и широчайший спектр деятельности, ваше умение давать правовую оценку, разбираться в сложнейших нюансах социально-экономической сферы, противодействие терроризму, экстремизму и коррупции заслуживают глубокого уважения», — подчеркнул Глава Чувашии.

Благодаря своевременно и оперативно принимаемым мерам в республике сохраняется стабильная общественно-политическая обстановка, не допускаются массовые беспорядки и конфликты на межнациональной и межконфессиональной почве.

«Мы ведем бескомпромиссную борьбу со всеми коррупционными проявлениями», — акцентировал Михаил Игнатьев.

По итогам рейтинга открытости бюджетных данных, проведенного научно-исследовательским финансовым институтом, в 2017 году Чувашия вошла в группу регионов с очень высоким уровнем открытости бюджетных данных.

Открытый и прозрачный процесс государственных и муниципальных закупок позволяет добиваться высокой эффективности бюджетных расходов. Общий объем средств, направленных на эти цели, по итогам 2016 года составил 21,1 млрд рублей, бюджетная эффективность закупок – 1,1 млрд рублей. По итогам первого полугодия текущего года объем закупок составил 7,2 млрд рублей, бюджетная эффективность – 600 млн рублей.

Органами исполнительной власти Чувашской Республики в I полугодии 2017 году в рамках внутреннего аудита проведено 84 контрольных мероприятия, выявлено финансовых нарушений на 74,7 млн рублей, из них в бюджет Чувашской Республики возмещено 23,4 млн рублей, или 31,5%.

По данным МВД по Чувашской Республике, ущерб от совершения коррупционных преступлений по оконченным уголовным делам в 1 полугодии 2017 года составил 84,1 млн рублей, из которых возмещено 54,5 млн рублей, или 65%. «Это значимый результат нашей совместной деятельности», — отметил Михаил Игнатьев.

Итогом совместной работы органов государственной власти, правоохранительных структур стало также восстановление прав собственности республики на земли сельскохозяйственного назначения общей площадью 333 га. Благодаря этим мерам решается проблема дефицита свободных земель. Сегодня в муниципальную собственность передано 321 га для предоставления многодетным семьям.

Кроме того, Чувашская Республика входит в пятерку регионов России, имеющих успешную практику вовлечения в оборот неиспользуемых земель. Так, в 2016 году Верховным судом Российской Федерации поддержана позиция Правительства Чувашской Республики об изъятии у собственника необрабатываемых сельхозземль площадью 1092 га в Аликовском районе. «Мы прошли сложные процедуры, и теперь наша судебная практика востребована другими регионами страны», — подчеркнул Глава Чувашии.

«Ключевой показатель результативности нашей работы – это повышение уровня доверия граждан к органам власти», — резюмировал Михаил Игнатьев.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики