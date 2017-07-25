Спортсмен Чувашии Алексей Германов завоевал «золото» Всемирных игр

В г.Вроцлав (Польша) проходят 10-е Всемирные игры, в программу которых входят неолимпийские виды спорта. На соревнованиях в составе сборной России по спортивной аэробике успешно выступил представитель Чувашии Алексей Германов.

Игры проходят с 20 по 30 июля. Всего в них принимают участие около 3,5 тысячи атлетов из 111 стран. Им предстоит разыграть более 200 комплектов наград в 33 видах спорта.

Состав сборной России по спортивной аэробике был сформирован по результатам выступлений на чемпионате мира прошлого года. По его итогам Алексей Германов получил право представлять страну на Всемирных играх сразу в двух номинациях: в гимнастической платформе и смешанной паре.

Подопечный Заслуженного тренера Чувашии Оксаны Дьячук достойно защитил цвета российского флага. По итогам квалификации в гимнастической платформе наша сборная находилась на втором месте, уступая команде Китая. Однако по итогам финальных выступлений российские аэробисты сумели выйти победителями и завоевать «золото» в данной номинации.

Помимо Алексея команду России в гимнастической платформе представляли Ирина Добрягина (г. Санкт-Петербург), Анастасия Гвоздецкая (Новосибирская область, г. Новосибирск), Даниил Чаюн (Омская область, г. Омск), Анастасия Дягтерева (Иркутская область, г. Иркутск), Анастасия Зюбина (г. Санкт-Петербург), Вероника Корнева (Свердловская область, г. Екатеринбург), Пыхтова Екатерина (Ленинградская область, г. Сланцы).

В ещё одной номинации – смешанной паре, Алексей Германов был представлен со спортсменкой Ленинградской области Екатериной Пыхтовой. Результат их выступления 5 место.

Напомним, что для Алексея это не первая медаль Всемирных игр. На предыдущих стартах в Колумбии он завоевал «серебро» в танцевальной гимнастике и «бронзу» — в гимнастической платформе.

По возвращении на родину спортсмен и его наставник продолжат тренировки. Впереди их ожидает подготовка к чемпионату Европы, который пройдёт в сентябре в г. Анкона (Италия).

Источник: Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики