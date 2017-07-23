Школьник из Чувашии – участник «Недетского разговора с Владимиром Путиным»

Школьник из Чувашии Иван Александров вместе с учащимися образовательного центра «Сириус» стал участником недетского разговора с Президентом России Владимиром Путиным и задал ему свой вопрос.

Иван Александров: Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович! Я Александров Иван, Чувашская Республика, город Мариинский Посад. В школе я участвую в играх «Зарница». Моя команда занимает призовые места ежегодно на муниципальных этапах, а в 2017 году она стала участником республиканских финальных игр «Зарница». Игры учат нас быть выносливыми, сильными, также добиваться намеченных своих целей. Владимир Владимирович! Участвовали ли Вы в военно-патриотических играх «Зарница» и «Орленок»?

Владимир Путин: Я, к сожалению, не участвовал, могу честно тебе сказать, не буду здесь привирать, не люблю этого делать. Я все время спортом занимался, честно. Но был момент какой-то, когда я занимался полупрофессионально. Я достаточно рано стал чемпионом Ленинграда среди юношей, потом молодежи, и у меня все мое свободное время туда было направлено. Поэтому, если по-честному, даже когда я в университете учился, на военной кафедре у нас был такой, до сих пор помню его фамилию, майор Гвоздев, он был руководителем военной подготовки, а у меня было направление «офицер гаубичной артиллерии», «взводоуправление гаубичной артиллерии» – такое у меня было направление. И поскольку я очень часто бывал на сборах, он меня достаточно жестко воспитывал за это и призывал изучать материальную часть.

Вопрос: Владимир Владимирович, а сколько раз Вы подтягиваетесь?

Владимир Путин: Знаешь, я подтягивался где-то раз 15–17, но уже, будучи Президентом. Как-то один раз – с утра я это все делаю, – один раз начал подтягиваться, видимо, плохо размялся, но не видимо, а точно, и мне, чувствую, больно плечо. Но ведь помните, как у Высоцкого, «если я чего решил – выпью обязательно». Подтягивался, чувствую, больно, но надо обязательно доподтягиваться. Доподтягивался так, что полгода потом подтягиваться не мог, и с тех пор я перестал вообще этим заниматься, поэтому нужно быть аккуратным, и вы тоже поаккуратнее. Но раз 15–17 подтягивался. А ты сколько подтягиваешься? Ваня, сколько подтягиваешься?

Реплика: 25 раз.

Владимир Путин: Молодец. Ваня подтягивается больше, чем Президент. Молодец. Вообще у меня есть хорошее правило, я стараюсь ему следовать: если вы с уважением, действительно с уважением, к человеку относитесь, значит, вы должны признать, что в чем-то он лучше, чем вы. Ваня лучше в этом.

Иван учится в Маринско-Посадской гимназии № 1 перешел в 10 класс. И спрашивал он Президента о том, что ему самому близко. Третий год Иван активно участвует в юнармейском движении, в этом году вместе с одноклассниками защищал честь Мариинско-Посадского района на финальных 49-х республиканских играх «Зарница» и «Орленок». По словам его мамы, Натальи Вячеславовны, Иван активно начал заниматься спортом, чтобы участвовать в юнармейских играх.

Иван — разносторонняя личность, участвует в олимпиадах по физике, химии, географии, литературе, увлекается хоккеем. Его кумир – Валерий Харламов. Он — лауреат стипендии Главы Чувашской Республики за особую творческую устемленность.

Мама Ивана, Наталья Вячеславовна, рассказала: «Нам было интересно узнать, что это за центр «Сириус»? Вышли на сайт, а там как раз объявили конкурс среди ребят на проектную смену. Иван направил свое портфолио и проект «Использование микропроцессоров для повышения качества услуг, предоставляемых в сфере ЖКХ». Примерно через месяц пришло приглашение в «Сириус». Так, Иван стал участником проектной образовательной программы «Большие вызовы», которая включает 12 научных направлений, разработанных ведущими российскими технологическими компаниями и вузами. Цель программы – развитие у школьников творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности и техническому творчеству.

Напомним, в пятницу, 21 июля, Президент России Владимир Путин посетил образовательный центр «Сириус» в Сочи, где провёл «прямую линию» со школьниками. Пообщаться с ним смогли более 800 участников июльской смены «Сириуса», которые приехали в Сочи из 66 регионов страны.

Президент ответил на вопросы воспитанников центра, а также детей из разных регионов страны, приславших свои вопросы через интернет. Разговор Президента с подрастающим поколением транслировался в прямом эфире в телепрограмме «Недетский разговор с Владимиром Путиным».





Источник: Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики