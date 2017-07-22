Министр Владимир Михайлов: «Жителей жилого дома №27 по пр. Ленина г. Канаша в беде не бросим»

21 июля вечером в жилом доме номер 27 по пр. Ленина г. Канаша образовалась трещина в колонне, удерживающей межэтажные деревянные перекрытия. Глава Чувашии Михаил Игнатьев держит под личным контролем сложившуюся ситуацию.

По поручению руководителя региона на место происшествия выехал министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Владимир Михайлов для оценки ситуации и принятия необходимых мер.

Проведена эвакуация жителей дома, всего эвакуирован 21 человек. Из них 14 человек размещены у родственников, 7 человек, в том числе 4 детей, размещены в гостинице «Заря».

Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Владимир Михайлов сообщил: «Трещина произошла при движении конструктивных элементов крыла здания. Сегодня для жителей никакой угрозы нет, все они расселены по гостиницам, по родственникам, обеспечены горячим питанием. Меры предприняты своевременно. Надеемся, что жители с пониманием относятся к этой ситуации. На сегодня угрозы нет, по периметру здания выставлены маячки, за сутки движения не зафиксировано. Здание находится в стабильном состоянии.

Пока преждевременно говорить о причинах случившегося. Экспертная группа прибудет в понедельник и начнет работу с применением необходимого оборудования. После предварительного заключения мы уже сможем проанализировать ситуацию и принимать решения. Замеры будут произведены не только по состоянию конструктивных элементов дома, но и по состоянию грунта.

По заверению местных жителей, в 50-ых годах строительство дома велось на насыпном грунте, поэтому с тех пор могло поменяться и геологическое состояние, и увеличиться обводненность».

Министр отметил, что ситуация находится под личным контролем Главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева и подчеркнул: «Жителей в беде не бросим».

Источник: Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики