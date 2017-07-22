Глава Чувашии Михаил Игнатьев держит под личным контролем ситуацию в г. Канаше, где в жилом доме образовалась трещина

Автор: Советская Чувашия access_time4 часа назадВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

21 июля вечером в жилом доме номер 27 по пр. Ленина г. Канаша образовалась трещина в колонне, удерживающей межэтажные деревянные перекрытия.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев держит под личным контролем сложившуюся ситуацию. 

По поручению руководителя региона на место происшествия выехали министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Владимир Михайлов и руководитель Государственной жилищной инспекции Чувашской  Республики – главный государственный жилищный инспектор Виктор Кочетков для оценки ситуации и принятия необходимых мер.

Михаил Игнатьев поручил оперативно докладывать об обстановке.

Проведена эвакуация жителей дома, всего эвакуирован 21 человек. Из них 14 человек размещены у родственников, 7 человек, в том числе 4 детей, размещены в гостинице «Заря».

Решение о пригодности дома для проживания будет принято после проведения обследования и получения экспертного заключения. 

 

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики

Опубликовано: 22 июля 2017

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