Главу Чувашии благодарят за большой вклад в развитие спортивной борьбы

На имя Главы Чувашии Михаила Игнатьева поступила благодарность от президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили за большой вклад в развитие спортивной борьбы и подготовку борцов высокого класса в Чувашской Республике.

Напомним, что 2 июля завершилось первенство Европы среди юниоров по греко-римской, вольной и женской борьбе в немецком городе Дортмунд (Германия).

В этих соревнованиях сборная России заняла первое общекомандное место. Российскими спортсменами было завоевано 18 медалей из 24 возможных, в том числе 9 золотых, 4 серебряных и 5 бронзовых. Своё «золото» в эту командную победу нашей страны внесла спортсменка Чувашии Мария Кузнецова (в/к 63 кг). Ее финальный поединок был признан самым ярким поединком женских соревнований.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики