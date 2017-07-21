Цитата номера

Автор: Советская Чувашия access_time5 часов назадВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

АНАТОЛИЙ КОРШУНОВ, председатель Союза «Чувашское республиканское объединение организаций профсоюзов «Чувашрессовпроф»:

«Важнейшим инструментом защиты прав и интересов работников является социальное партнерство в сфере труда, что хорошо понимают в Чувашпотребсоюзе. Любые вопросы, в том числе острые, решаются путем переговоров и соглашений, ведь диалог — это ключ ко всему. В потребкооперации Чувашии охват профсоюзным членством составляет 92 процента. Это свидетельство доверия коллектива к своему профсоюзу».

Опубликовано: 21 июля 2017

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.