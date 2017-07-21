Депортирован… в СИЗО

По запросу российской стороны из Малайзии в Россию депортирован 31-летний житель Чебоксар, в отношении которого ранее по подозрению в совершении мошенничества в сфере кредитования УФСБ России по Чувашии возбудило уголовное дело.

По версии следствия, в 2012–2013 годах житель Чувашии создал преступную группу, в которую также входил его старший брат, для хищения денег коммерческих кредитных организаций путем предоставления в них заведомо ложных и недостоверных сведений. В результате преступных действий злоумышленникам удалось похитить в общей сложности более 4,4 млн рублей, принадлежащих банковским учреждениям с государственным участием.

В апреле 2014 года УФСБ возбудило уголовное дело в отношении старшего брата 31-летнего чебоксарца. В апреле 2015-го за мошенничество в сфере кредитования Ленинский районный суд Чебоксар приговорил его к году и восьми месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

В ходе следствия по этому делу установлена причастность к противоправной деятельности его младшего брата, который на тот момент уже находился за пределами России. В связи с этим он был объявлен в международный розыск, а следствие по уголовному делу приостановлено. Суд заочно избрал в отношении разыскиваемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

В этом году установили, что он находится на территории одного из государств Юго-Восточной Азии. По запросу российской стороны разыскиваемый был задержан правоохранительными органами Малайзии, на днях сотрудники ФСБ доставили его в Чебоксары, ему сразу предъявлено обвинение в инкриминируемых преступлениях. Поскольку ранее суд избрал для обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу, он помещен в следственный изолятор.

Ранее указанный гражданин привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств и на момент совершения преступлений в 2012–2013 годах имел неснятую и непогашенную судимость.