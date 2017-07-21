Алексей ПАЛЬКИН: «Мы в одной лодке с участниками рынка»

Чем питаемся, надежно ли защищен продовольственный рынок республики от некачественной продукции? На эти и другие вопросы отвечает руководитель Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Чувашской Республике и Ульяновской области Алексей ПАЛЬКИН.

— Все наши контрольно-надзорные мероприятия направлены на обеспечение пищевой безопасности двух регионов — Чувашии и Ульяновской области, — подчеркнул Алексей Николаевич. — При этом особое внимание уделяем отбору проб продукции для проведения пищевого мониторинга. В первом полугодии 2017 г. для лабораторного анализа нами отправлено около 1,5 тыс. проб (в том числе в рамках пищевого мониторинга — 484). В двух пробах мяса птицы из Мордовии и Тамбовской области обнаружены нитрофураны. Часто на прилавках оказывается некачественная молочная продукция. Например, нами подтверждено несоответствие по жирно-кислотному составу проб масла сливочного производства нескольких предприятий Самарской, Московской областей и города Москвы. А в рыбе в Ульяновске выявлен мышьяк. Вот, судите сами, насколько качественная продукция у нас продается.

— Ваши коллеги шутят, что с некоторых пор в Беларуси начали произрастать даже бананы. А как же санкции?

— В каждой шутке есть доля правды. Если серьезно, то бананы из Беларуси нами не выявлялись. В Чувашию поступают эквадорские бананы, они легальные. Тем не менее проблема, связанная с огромным транзитом из Беларуси, существует. И это касается не только польских яблок и груш. Первым сигналом стало резкое увеличение импорта санкционной продукции в Беларусь и Казахстан и соответственно рост поставок белорусской и казахской продукции в Россию. Недобросовестные участники рынка в погоне за наживой прибегли ко всевозможным ухищрениям, чтобы протащить запрещенную продукцию на российский рынок.

Для предотвращения подобных схем организованы контрольные посты на транспортных магистралях, используем электронную информационную систему для уведомления о поставках продукции, Россельхознадзор взаимодействует с компетентными службами иностранных государств.

В целях выявления ввоза и недопущения оборота санкционной продукции взаимодействуем с прокуратурой, таможенными органами, проводим совместные рейды с органами МВД и Роспотребнадзора, что позволяет держать ситуацию на контроле. Зачастую соответствующих документов нет, и происхождение продукции можно установить только по маркировке товара. Именно так и выявляется санкционная продукция, которая, несмотря на запреты, все еще поступает на территорию республики.

Такие факты мы выявляли на Николаевском и Центральном рынках Чебоксар, в районах республики. Причем основное поступление идет на Николаевский рынок и оттуда расходится по другим точкам.

— Однажды довелось наблюдать, как давили гусеничным трактором турецкие томаты, изъятые на рынке одного из райцентров республики. Не жалко продукты?

— О турецких помидорах — разговор особый. Несмотря на послабление в отношении турецкой продукции, именно помидоры из этой страны остались в «санкционном» списке. В первую очередь, на мой взгляд, это забота об отечественном товаропроизводителе. На рынке сегодня большой выбор качественных томатов из регионов России (например — Волгограда, Астрахани) и стран СНГ (Азербайджана). Дефицита нет, и конкуренция обеспечивается.

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Уничтожение нелегальной продукции происходит в рамках закона. Все вопросы к тем, кто все еще продолжает завозить такую продукцию. При этом всячески пытаются скрыть нарушения — меняют тару, переклеивают маркировку и т. д. Мы эти схемы знаем. К сожалению, пока еще не прописаны административные меры воздействия на тех, кто ввозит такую продукцию. Но в правительстве над этим работают — штрафы могут быть на сотни тысяч рублей.

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Более 4,8 млн. рублей составила сумма штрафов по итогам контрольно-надзорных мероприятий Управления Россельхознадзора в январе-июне 2017 г.

— Прошлогодняя вспышка африканской чумы стала для республики как гром среди ясного неба. С ней покончили мы счеты?

— Если судить по лабораторным исследованиям, можно сказать, что Чувашия в этом плане на сегодня благополучна по АЧС. В текущем году отобраны сотни проб патматериала от кабанов, тысячи проб от домашних свиней — результаты лабораторных исследований отрицательные. Еще зимой отменен карантин по африканской чуме свиней в Алатырском, Ибресинском и Порецком районах, и карантин перестал действовать по всей Чувашии. До 25 июля сохраняется запрет на вывоз свиней, свинины, не прошедшей соответствующую тепловую обработку, за пределы территорий вторых угрожаемых зон.

Но успокаиваться нельзя. Буквально в эти дни выявлена вспышка АЧС в Ивановской, Нижегородской, Владимирской областях. Неблагоприятная ситуация — в Саратовской области. Поэтому по-прежнему ведем строгий контроль за предупреждением возникновения АЧС. Уроки извлечены — сегодня идет перепрофилирование ЛПХ на альтернативные свиноводству направления животноводства. С 2015 г. 509 крестьянско-фермерских и около 16,6 тыс. личных подсобных хозяйств вместо свиней начали выращивать бычков, кроликов, птицу. Но угроза остается, так как в республике поголовье свиней порядка 147,7 тыс. голов.

— Но с птицей тоже непросто. Серьезное беспокойство вызвало выявление птичьего гриппа на одной из птицефабрик Татарстана. Опасность для птицеводов, населения Чувашии сегодня миновала?

— С соседним Татарстаном мы находимся еще и в одном коридоре по миграции дикой птицы — потому опасность была самая что ни на есть реальная. Там на Лаишевской птицефабрике пришлось уничтожить более 500 тыс. голов птицы. Угроза шла и со стороны ростовского предприятия «Евродон», откуда индюшатина поставлялась по всей России.

У себя в Чувашии мы оперативно организовали проверку птицефабрик, фермерских и личных подсобных хозяйств. Кстати, несмотря на небольшое поголовье, риски в ЛПХ даже выше, чем на крупных предприятиях. На птицефабриках соблюдается режим закрытого содержания птицы, а многие ЛПХ этим пренебрегают. По выявленным нарушениям возбуждено 10 административных дел. Сумма штрафов составила 25,1 тыс. рублей. В числе выявленных нарушений — реализация птицеводческими хозяйствами молодняка птиц без оформления сопроводительных документов, несоблюдение правил утилизации биоотходов и т. д.

— Вспышка АЧС наглядно показала, чем может обернуться пренебрежение элементарными мерами безопасности в животноводстве. А чего стоит опасаться растениеводам?

— Подкарантинная продукция к нам поступает из многих регионов России. Большинство ее получателей своевременно извещают нас о поступлении товара. Как правило, имеются карантинные сертификаты — гарантия того, что овощи, фрукты, зерно прошли проверку Россельхознадзора. Но нередки факты, когда предприниматели игнорируют требование об извещении поступления товара, в таких случаях и возникает опасность заноса в республику вредных организмов, распространенных в соседних регионах. В Чувашии и Ульяновской области в текущем году нами выявлены такие карантинные организмы как амброзия полыннолистная, западный (калифорнийский) цветочный трипс, повилика клеверная. Партии зараженных ими горшечных растений и пакетированных семян уничтожены путем сжигания.

— В республике все еще не обрабатываются десятки тысяч гектаров сельхозземель. Неужели власти бессильны — не могут повлиять на нерадивых землевладельцев?

— Проблема пустующих земель остро стоит чуть ли не во всех регионах страны. Чувашия — не исключение. Причем даже в цифрах нет единой оценки: мы плюсуем выявленные нами площади, данные муниципалитетов — получается 40 тыс. га, а Минсельхоз опирается на данные службы статистики — выходит 78 тыс. га. Как бы там ни было, власти республики серьезно настроены навести порядок в землепользовании — в этом году необходимо ввести в оборот около 23 тыс. га заброшенных сельхозземель.

Мы тоже не сидим сложа руки: за 1 полугодие проведено 223 контрольно-надзорных мероприятий, в ходе которых проконтролировано около 30 тыс. га земель сельхозназначения. В отношении органов местного самоуправления проведено 34 проверки. Выявлено 41 нарушение на площади более 170 га. Сумма наложенных штрафов составила почти 2 млн. рублей. В результате в сельскохозяйственный оборот вовлечено более 30 га земли, также в отношении участков общей площадью около 30 га оформлены добровольные отказы.

— Уже в ближайшие пять лет количество проверок бизнеса должно быть снижено в два раза. Как перекликаются с этой задачей итоги работы вашего ведомства? И еще: если проверок и штрафов станет меньше, бояться не перестанут?

— В январе-июне 2017 г. нами проведено более 3,3 тыс. контрольно-надзорных мероприятий, что на 42% ниже показателя прошлого года. На нарушителей наложено штрафов на общую сумму более 4,8 млн. рублей.

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Руководство страны требует от надзорных органов ставить во главу угла профилактику нарушений и предотвращение ущерба, а не принцип «найти нарушение и наказать любой ценой». Безусловно, функции контроля остаются, но проверки станут более точечными, по тем направлениям, где риски выше. И главным критерием оценки нашей деятельности отныне является обеспечение безопасности в регионе. Поэтому сегодня перенастраиваем свою работу на новый лад, и бояться нас не стоит, мы — в одной лодке с участниками рынка. Больше внимания будем уделять разъяснению требований законодательства, чтобы предотвратить нарушения.

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И публичные обсуждения, практикуемые с этого года Управлением Россельхознадзора, тоже часть той самой профилактики нарушений. Они станут ежеквартальными. Первое обсуждение результатов правоприменительной практики мы провели в апреле. Хотим, чтобы предприниматели учились не на своих, а на чужих ошибках. Эти встречи полезны и для нас — обратная связь позволяет двигаться вперед. Второе публичное обсуждение в Чебоксарах состоится 25 июля. Приглашаем всех желающих — нам есть что обсудить.

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