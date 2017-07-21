Бюджетные деньги на личные нужды

Прокуратура Московского района Чебоксар взяла на контроль ход расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере при получении выплат.

Оно возбуждено в июле этого года. По версии следствия, директор одного из предприятий общества инвалидов в апреле 2014 года получил федеральную субсидию в размере свыше 15 млн. рублей.

Она предназначалась в рамках программы Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» для содействия трудоустройству инвалидов на рынке труда, в том числе создания рабочих мест при реализации госпрограммы «Доступная среда на 2011-2015 годы».

Однако обязательства по созданию рабочих мест и трудоустройству 66 инвалидов на базе предприятия и профессиональной переподготовке 22 инвалидов директором не исполнены. Полученные деньги похищены и израсходованы на личные нужды.

Ранее директор предприятия неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за неисполнение судебных актов, сообщили в прокуратуре республики.