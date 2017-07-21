Где лечиться пациенту?

В нашей Ядринской центральной районной больнице не работает инфекционное отделение. Говорят, временно, а как на самом деле?

Юлия Анатольева, Ядрин

Заведующая отделением, врач-инфекционист Ядринской больницы имени К.В. Волкова еще в мае сломала руку и ушла на больничный, сейчас она находится в отпуске, пояснил главврач медицинского учреждения Владимир Кузьмин. Остальные же врачи не имеют сертификата, дающего право на лечение инфекционных больных в стационаре. Именно поэтому работу отделения временно приостановили.

А заодно решили сделать в его здании, еще 60-х годов постройки, ремонт — заменить просевшие деревянные полы. Но без помощи медицинских работников пациенты с инфекционными заболеваниями не останутся. «Мы их теперь отвозим в обновленное после капремонта инфекционное отделение Красночетайской больницы, это не так далеко, в тридцати километрах от Ядрина», — рассказал Владимир Николаевич, подчеркнув, что с середины мая и до 13 июля таких больных было всего семь.