Чебоксарские детские сады вошли в список «Лучших дошкольных образовательных организаций – 2017»

В конце июня в г. Санкт-Петербург состоялся IV Всероссийский фестиваль дошкольного образования. В рамках него прошла Всероссийская конференция «Практическая реализация ФГОС ДО: проблемы и перспективы развития».

Конкурс был проведен в целях выявления и трансляции лучших моделей дошкольного образования, привлечения к системе образования внимания общественности, родителей, а также выявления, поддержки и поощрения творчески работающих коллективов образовательных организаций, распространения среди них инновационного опыта, общественного признания личного вклада отдельных педагогов и педагогических коллективов.

В конкурсе приняли участие детские сады Татарстана, Башкортостана, Якутии, Удмуртии, Москвы, в том числе и города Чебоксары. В ходе конференции, посвящённой актуальным вопросам в сфере дошкольного образования, были объявлены лауреаты Всероссийского конкурса «Лучшая дошкольная образовательная организация-2016».

Систему дошкольного образования столицы Чувашии представили сразу три детских сада №№78, 103, 172, вошедших по итогам конкурса в список лауреатов. Дошкольным учреждениям были вручены медали и дипломы, подписанные Экспертным Советом, в состав которого вошли представители профессионального сообщества, органы управления образованием, научные и общественные деятели, авторы ФГОС ДО.

Данные награды подтверждают надежность, престиж, устойчивые позиции, конкурентоспособность учреждений города Чебоксары и высокую результативную работу педагогических коллективов во всех направлениях деятельности.

Источник: Управление образования администрации города Чебоксары