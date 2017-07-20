К 1 сентября после комплексного капитального ремонта откроется Чебоксарская детская музыкальная школа №4 им. Ходяшевых

Музыкальная школа имени Ходяшевых – это единственная музыкальная школа в Северо-Западном районе Чебоксар. До ремонта здесь училось 400 ребят. Из-за нехватки места им приходилось заниматься в маленьких учебных классах и в актовом зале.

В 2016 году решением администрации города Чебоксары к школе присоединили 520,4 кв. м новых площадей.

Данная мера позволит привести школу к современным стандартам, соответствовать нормативам пожарной безопасности и требованию СанПиН, а также увеличить количество обучающих детей до 500 человек.

На сегодняшний день в школе закончен первый этап по капитальному ремонту вновь присоединенных помещений. Здесь отремонтировали систему отопления, покрыли пол, установили противопожарные двери и завершили отделку 1 и 2 этажей здания. Классные аудитории, коридоры, фойе, места общего пользования стали светлыми и просторными, а также выполнены в едином стилевом ключе.

В школе уже начался второй этап капитального ремонта. На данном этапе планируется завершить ремонт мягкой кровли крыши, сделать капитальный ремонт актового зала, фойе школы и косметический ремонт коридоров в старом здании. Кроме того, в классах и коридорах появится новая мебель.

«В Чебоксарах капитальный ремонт ведется еще в 15 учреждениях, из которых 9 – школы дополнительного образования в области искусств. Общая сумма, выделенная из муниципального бюджета города Чебоксары на проведение ремонта, в этом году составила 32,5 млн руб, что на 48% больше, чем в 2016 году», – отметила начальник управления культуры и развития туризма администрации города Чебоксары Людмила Маркова.

1 сентября юные музыканты и их родители смогут по достоинству оценить все новшества. А желающих учится в школе, которая, кстати, вошла в 2017 году в топ-50 лучших детских школ искусств России, стало существенно больше.

Источник: г. Чебоксары Чувашской Республики