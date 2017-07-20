СЕРГЕЙ ГОРИН, министр культуры Нижегородской области:

«Дешевые телепередачи лишают нас самосознания, самобытности. С одной стороны, процесс неотвратимый, так как средства коммуникации нас всех уравнивают. Но, с другой стороны, мы и богаты тем, что разнообразны. Свое-то нужно знать. И порой усиленное насаждение чужого ведет к возрождению интереса к собственному. В течение лета у нас будут проходить фестивали практически в каждом районе. Даже в деревнях: праздник чувашской культуры в Воротынском районе, мордовской — в Лукояновском, Сабантуй — в Уразовке. Сложно выбрать самое интересное. Нужно только не сидеть в городе, а выезжать, узнавать новое, возвращаться к истокам».