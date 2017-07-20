Удержаться в лидерах сложнее

Высокая оценка потенциала Чувашии — второе место в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов России, о котором было объявлено 2 июня на Петербургском международном экономическом форуме — еще не повод почивать на лаврах.

Теперь республике предстоит еще более тяжелая работа — удержать лидерскую позицию. Об этом говорилось вчера на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата при Главе Чувашии.

Главная задача, которую ставит перед собой руководство республики, — создать в регионе благоприятную среду для ведения бизнеса. Насколько эффективно проводится эта работа, можно судить по отзывам предпринимателей. По сравнению с прошлым годом сегодня в республике улучшился ряд показателей. Так, например, сократилось среднее время получения разрешения на строительство (оно составляет 93 дня), уменьшилось и количество необходимых для этого процедур (с 15 до 12). Однако у предпринимателей есть еще немало вопросов. В частности, было высказано пожелание создать в республике так называемый МФЦ для бизнеса.

Органы власти совместно с бизнес-сообществом продолжат анализ эффективности принятых мер. На вооружение также возьмут лучшие практики делового взаимодействия в других регионах. Подробности — в следующем номере газеты.