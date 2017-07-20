В Новом городе — новизна ощущений

И КВАРТИРЫ ПОД 8 ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ

Автору этих строк довелось быть свидетелем закладки микрорайона «Новый город» с участием федерального министра строительства. Мало тогда верилось, что в чистом поле между столицей республики и Новочебоксарском появится огромный жилой массив. Спустя пару лет сомнения, собственно, подтвердились — стройка встала. Но вскоре оживилась, благодаря новому генеральному застройщику — «Инвестиционно — строительной компании «ЧЕСТР — ГРУПП» («ИСКО — Ч»).

Всякий раз, следуя мимо новостройки, приходится лишь удивляться, как стремительно растут новые дома, на фасадах появляются вывески магазинов. В микрорайон не медля направили стопы маршрутные газели. На днях с группой коллег довелось ознакомиться с Новым городом изнутри. Впечатления превзошли ожидания — повсюду ощущался нетрадиционный, «нетиражированный» подход застройщика к формированию «новогородской» среды. Как сказала финансовый директор компании «ИСКО-Ч» Анна Леонтьева, «нам неинтересно продавать просто квадратные метры и квартиры пусть даже с видом на Волгу. Интересно продавать все это в комплексе с современной инфраструктурой».

Знакомство началось с дома 40 по улице с символическим названием Новогородская, расположенного на второй линии от Марпосадского шоссе. Рядом — затейливого облика, с фантазией выполненная площадка с не городским названием «фермерский двор», где со временем развернется торговля местной сельхозпродукцией. Так застройщик заботится об удобствах для удовлетворения повседневных нужд жильцов.

Месяц назад рядом с домом открылся первый детсад на 160 мест со спальными и игровыми комнатами, музыкальным и гимнастическим залами, помещениями для дополнительных занятий, медицинским и пищевым блоками, кабинетами логопеда и психолога и другими необходимыми атрибутами. До 2020 года будет построена школа на 1600 мест.

В микрорайоне множество уже сформировавшихся и хорошо оформленных бульваров. Они пока безымянные, но названия не заставят себя ждать. Детские площадки возле дома имеют резиновое покрытие, что повышает комфортность и безопасность. Словом, от всего веет новизной, уютом, надежностью. В городе — одна из лучших на сегодня — как в столице, так и Новочебоксарске — пешеходных зон на берегу Волги. По вечерам пахнет хвоей из-за Заволжья. В ближайшее время открывается профессиональная спортплощадка Workout.

А какой вид на Заволжье открывается с высоты 9-го этажа этого дома — дух захватывает. В доме предлагаются 1-2-3 –комнатные квартиры, впервые — двухуровневые 3-4-5–комнатные. Компания объявила о продаже квартир с ремонтом по принципу «Заезжай и живи». Покупателям предлагается возможность выбрать в Новом городе квартиру, полностью готовую к расстановке мебели и переезду.

Нам показали такую «однушку», отделанную по проекту профессионального дизайнера в полном соответствии с современными стандартами. Стены после грунтовки, шпаклевки окрашены английской краской Little Greene, качественной, безопасной и стойкой к выгоранию. На полу — линолеум Tarkett. Потолок натяжной, с вмонтированными светодиодными светильниками. При отделке использованы плинтуса и лепные элементы бельгийской фирмы Orac Decor. Ванная и туалет выложены плиткой Керамин, а сама сантехника — фирм Roca и Vitra — отвечает всем требованиям надежности и дизайна. Входная дверь Berserker, межкомнатные — Geona.

Разница в стоимости квартиры с полной отделкой от застройщика и без нее составляет 200 тыс. рублей. Однокомнатная квартира площадью 45 кв. м. без отделки стоит 1,8 млн рублей, а с комплексной отделкой — 2 млн рублей.

В партнерах у компании — Сбербанк, у которого можно взять ипотечный кредит на покупку квартиры в «Новом». Начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Чувашского отделения Сбербанка Татьяна Чернова рассказывала об этом на крыше девятиэтажки: «Кредит сейчас можно взять под 8 проц. годовых на срок 7 лет — с использованием сервиса электронной регистрации. Причем в офисе строительной компании можно выбрать квартиру, оставить заявку на получение кредита, а потом здесь же оформить сделку купли-продажи в управлении Росреестра. При этом через сервис электронной регистрации сделка оформляется быстрее стандартной процедуры».

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г.

Мы уезжали из Нового города с обновленным настроением. А некоторые — и с деловыми намерениями улучшить свои жилищные условия.

Фото Александра Гаврилова: Здесь созданы все условия для детей.

В микрорайоне множество уже сформировавшихся и хорошо оформленных бульваров.

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С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте http://chestr-grupp.ru