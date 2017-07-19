Чувашские танцы под испанским небом

«Динамичные танцы из Чувашии открыли вечер, посвященный мировой культуре…» — написала местная газета испанского городка Бургос, где с 11 по 15 июля проходил Международный фольклорный фестиваль.

Наряду с коллективами из Индии, Эквадора, Мексики, Чехии в празднике участвовал и Чувашский государственный академический ансамбль песни и танца. Наш коллектив уже покорял сердце европейского зрителя на фестивале в Бургосе в 1999 году. Спустя 18 лет чувашский ансамбль снова решил принять в нем участие.

Под открытым испанским небом на праздник собралось более пяти тысяч человек. Были и российские туристы, которые не без гордости слушали, как чувашские артисты исполняли «Барыню-сударыню». «На концерте особенно выделялись танцы из Восточной Европы в исполнении чувашского коллектива из России», — также сообщалось в местной прессе Бургоса.

После завершения фестиваля наш творческий коллектив отправился покорять зрителей других испанских городов, проинформировало Министерство культуры Чувашии.