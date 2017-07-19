«Динамичные танцы из Чувашии открыли вечер, посвященный мировой культуре…» — написала местная газета испанского городка Бургос, где с 11 по 15 июля проходил Международный фольклорный фестиваль.
Наряду с коллективами из Индии, Эквадора, Мексики, Чехии в празднике участвовал и Чувашский государственный академический ансамбль песни и танца. Наш коллектив уже покорял сердце европейского зрителя на фестивале в Бургосе в 1999 году. Спустя 18 лет чувашский ансамбль снова решил принять в нем участие.
Под открытым испанским небом на праздник собралось более пяти тысяч человек. Были и российские туристы, которые не без гордости слушали, как чувашские артисты исполняли «Барыню-сударыню». «На концерте особенно выделялись танцы из Восточной Европы в исполнении чувашского коллектива из России», — также сообщалось в местной прессе Бургоса.
После завершения фестиваля наш творческий коллектив отправился покорять зрителей других испанских городов, проинформировало Министерство культуры Чувашии.
Чувашские танцы под испанским небом
«Динамичные танцы из Чувашии открыли вечер, посвященный мировой культуре…» — написала местная газета испанского городка Бургос, где с 11 по 15 июля проходил Международный фольклорный фестиваль.