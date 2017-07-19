Проект из Чувашии поборется за победу в конкурсе

Когда больному удобнее

«Очень удобно! Меня записали на сегодня — я приехал и довольно быстро прошел комиссию, инвалидность мне продлили, — рассказывает, выходя из здания Главного бюро медико-социальной экспертизы по Чувашской Республике Дмитрий Григорьев из Козловки. — Дату мне назначили прямо в моей больнице, а раньше я приезжал в Чебоксары дважды: один раз — записаться на освидетельствование, второй — на саму комиссию».

Сервис предварительной записи на медико-социальную экспертизу работает в республике в полной мере с 2016 года, это часть разработанного в Чувашии проекта по организации информационного межведомственного взаимодействия при оказании медицинской и социальной помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья. Недавно проект вышел в финал Всероссийского конкурса «ПРОФ-IT.2017». Вскоре его авторам предстоит побороться за главную награду на Всероссийском форуме региональной и муниципальной информатизации.

ДОСЛОВНО

Людмила Викторова, руководитель Главного бюро медико-социальной экспертизы по Чувашии:

— Врачебная комиссия больницы оформляет направление и отправляет его в главное бюро в электронном виде. При этом гражданина сразу же записывают на освидетельствование, а ему самому выдается памятка с указанием даты, времени и адреса приема, Важно, что пациент не знает фамилий экспертов, с которыми ему придется столкнуться. Заметно облегчается и работа специалистов по медико-социальной экспертизе — данные об обследованиях, диагнозе мы в электронном виде получаем из лечебных учреждений заранее, а значит, даже видя гражданина впервые, уже многое о нем знаем.

Разработка чувашских специалистов не только сокращает количество посещений гражданами бюро медико-социальной экспертизы (что особенно актуально для районов республики, в которых нет таких бюро), но и делает более прозрачной саму процедуру освидетельствования.

Члены комиссии давно забыли о таком неудобном факторе, как неразборчивый почерк коллег, перестали терять время на переписывание диагнозов и других данных — справка об инвалидности давно формируется в электронном виде и распечатывается на специальном бланке. Больше времени остается непосредственно на осмотр и общение с гражданином, что заметно сокращает время ожидания приема в очереди, которое не превышает 15 минут.

После вынесения решения о признании гражданина инвалидом для него разрабатывается программа реабилитации или абилитации (лечебные или социальные мероприятия, направленные на адаптацию инвалидов). Выписки из этой программы автоматически формируются в электронном виде и направляются в Фонд социального страхования и министерства — здравоохранения, труда и социальной защиты, образования. Дальше каждое ведомство отслеживает процесс в рамках своих полномочий. При этом межведомственное взаимодействие позволяет контролировать назначенные рекомендации. Нужную информацию видит на портале Госуслуг, в личном кабинете и сам гражданин: данные о группе инвалидности, программу реабилитации или абилитации, сведения о выданной справке.

Впрочем, работа с гражданином после присвоения ему инвалидности ведется не только в Чувашии, но и в других регионах России — этого требует федеральное законодательство, комментирует заместитель министра информации и массовых коммуникаций Чувашии Михаил Анисимов. Но наша республика в этом плане пошла чуть дальше: человек берется под опеку еще до прохождения освидетельствования (та самая предварительная запись). Дополнительно на сайте calc.soc.cap.ru работает социальный калькулятор: обозначив здесь свои доходы, человек получает информацию о льготах и мерах социальной поддержки, на которые может рассчитывать.

КСТАТИ

Разработки из Чувашии уже дважды побеждали на Всероссийском конкурсе проектов региональной и муниципальной информатизации «ПРОФ-IT», цель которого — повышение качества реализуемых в субъектах России проектов региональной и муниципальной информатизации. В 2014 году был признан лучшим в номинации «IT в ЖКХ» проект «Комплексная автоматизация ЖКХ Чувашской Республики на базе «ГИС ЖКХ-Регион», а в 2015 году занял первое место в номинации «IT в здравоохранении» проект «Комплексная автоматизация: подсистема «Персонифицированный учет лекарственных препаратов» Региональной медицинской информационной системы (ПУЛП РМИС)».