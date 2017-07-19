Пенсионера ждет «строгая» колония

В Алатыре осужден 70-летний местный житель, застреливший своего соседа, сообщает СУ СКР по Чувашии.

Он признан виновным в незаконном хранении взрывчатых веществ и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Установлено, что вечером в апреле этого года пожилой алатырец, будучи нетрезвым, около своего дома поссорился с 50-летним соседом. А затем выстрелил в него дробью из охотничьего ружья. Пострадавшего доставили в реанимацию, где от полученных ранений он скончался.

В ходе осмотра в доме пенсионера в металлической банке был обнаружен порох массой более 32 граммов. Суд приговорил пенсионера к восьми с половиной годам колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.