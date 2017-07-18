Чувашский государственный академический ансамбль песни и танца – участник Международного фольклорного фестиваля «Chiudad de Burgos» в Испании

С 11 по 15 июля т.г. в г. Бургос (Испания) прошел Международный фольклорный фестиваль «Chiudad de Burgos». Наряду с коллективами из Индии, Эквадора, Мексики, Чехии в празднике принял участие Чувашский государственный академический ансамбль песни и танца.

Международный фольклорный фестиваль «Chiudad de Burgos» проходит уже в 41-й раз. Целями фестиваля являются обмен опытом, налаживание и укрепление культурных связей, приобщение зрителей к народному творчеству, создание благоприятных условий для духовного и культурного развития и творческого взаимообмена участников.

Чувашский государственный академический ансамбль песни и танца принимает участие в фестивале во второй раз. В 1999 году коллектив уже покорял сердца зрителей. И в этом году посмотреть на выступления творческих коллективов в г. Бургосе под открытым небом собралось больше пяти тысяч человек.

– Фестиваль никогда не разочаровывает и продолжает быть самым главным культурным событием в городе. Динамичные танцы из Чувашии открыли вечер, посвященный мировой культуре… На концерте особенно выделились танцы с Восточной Европы в исполнении чувашского коллектива из России, – написала местная газета «Diario de Burgos».

16 июля 2017. коллектив Чувашского государственного академического ансамбля песни и танца продолжил свое выступление на Международном фольклорном фестивале в Португалете и Баске (Испания).

Источник: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики