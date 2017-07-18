Производство — с ростом

БЮДЖЕТ — С ПРОФИЦИТОМ

Промышленное производство в Чувашии в минувшем первом полугодии выросло на 3 проц. к тому же прошлогоднему периоду против 1,7 по стране. Об этом доложил на вчерашнем еженедельном совещании у Главы республики вице-премьер, министр экономического развития, промышленности и торговли Владимир Аврелькин.

Объемы выросли у большинства предприятий. Неплохая динамика сохраняется, в частности, в электротехнической отрасли, существенно прирастило объемы производства химическое производство. На вопрос Михаила Игнатьева, какой индекс в промышленности ожидается по итогам года, министр ответил, что не менее 105 проц. В настоящее время реализуется более 60 инвестиционных проектов, 28 их них включены в план импортозамещения. На их поддержку получено 175 млн рублей.

В первом полугодии на 5,7 проц. выросли инвестиции, объем которых составил 21,5 млрд рублей.

Порадовал внешнеторговый оборот увеличением на четверть, причем рост наблюдается как в экспорте, так и в импорте.

В малом и среднем предпринимательстве, вопреки негативным прогнозам, также на 4 проц. выросла численность субъектов. Глава республики попросил руководителя УФНС по Чувашии Марину Петрову прокомментировать слухи, будто наши бизнесмены все чаще уходят в другие регионы. Уходят, как правило, не вполне добросовестные, сказала Марина Валерьяновна.

В АПК индекс производства на уровне 100,3 проц. Увеличилось производство молока, яиц, есть небольшой спад по мясу. Но наиболее существенный спад в строительстве — жилья введено лишь 71,8 проц. к уровню прошлого года, констатировал Владимир Аврелькин. Объемы должны заметно восстановиться к концу года.

В то же время радует динамика восстановления платежеспособного спроса, свидетельством чему — рост розничного товарооборота на 1,2 проц. Инфляция при этом 2,1 проц. — ниже, чем в целом по стране. Средняя начисленная зарплата в республике, по данным за январь — май, составила 23112,9 рубля — на 8 проц. выше, чем за тот же период прошлого года. Такая динамика должна сохраниться до конца года. Задолженность по зарплате сегодня сократилась до 16,6 млн рублей.

Вице-премьер, министр финансов Светлана Енилина доложила об исполнении бюджета в первом полугодии. По доходам консолидированный республиканский бюджет исполнен в сумме 24,56 млрд рублей. Собственные доходы выросли на 9,3 проц. Увеличились поступления налогов на прибыль, НДФЛ. Расходы составили 22,48 млрд рублей — с ростом на 11,7 проц.

Вице-премьер, министр сельского хозяйства Сергей Артамонов рассказал о ходе заготовки кормов в республике. Сегодня их запасено 11 центнеров кормовых единиц в расчете на условную голову скота при задаче не менее 35 центнеров. В третьей декаде июля должна начаться уборка зерновых культур. Михаил Игнатьев обратил внимание на готовность сушильного хозяйства в условиях нынешнего ненастного лета.