Отключились две линии

На восемь часов остались без электричества в воскресенье, 16 июля, жители шести десятков многоквартирных домов в Чебоксарах. Происшествие обсудили на еженедельной планерке в городской администрации.

Как отчитались представители ЕДДС, произошло отключение двух линий, которые запитаны от подстанции «Вурманкасы». Это случилось около двух часов дня, от отсутствия света пострадали несколько микрорайонов, в том числе Альгешево, Рябинка, Южный и частный сектор. Многие жители на выходные уехали за город, а когда вернулись, их ждали разморозившиеся и протекшие холодильники. Ремонт электролиний затянулся до 10 вечера.