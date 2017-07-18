На тракторе «Гармонь» играла

И НА ЗАЛИВЕ ФИЛЬМ СНИМАЛА

Плясовые, гостевые, частушки, припевки да коротушки исполняли чувашские певцы и гармонисты на прослушивании, организованном ведущими телевизионной программы Первого канала «Играй, гармонь любимая!» Анастасией и Захаром Заволокиными.

В течение трех дней во время Тихвинской ярмарки в Цивильске они вели съемки очередного выпуска легендарной программы, записывали исполнение творческих коллективов «Нестареющие сердца», «Цивиляночка», «Ямаш» и других талантов чувашской земли. Несколько эпизодов народные артисты России сняли и в столице республики.

Управление культуры и развития туризма администрации Чебоксар предложило телеведущим на выбор несколько площадок, где можно было бы провести съемки. Заволокиных сразу заинтересовала возможность записать гармонистов на фоне чувашских тракторов в Музее истории трактора.

«Ну какой тракторист без гармошки?» — шутили гости, осматривая экспозиции музея. Возле экспонатов они разыграли ряд сцен, в том числе связанных со свадебными обрядами и работой в кузнице. «Захар Геннадьевич с удовольствием проехался на тракторе «Fiat», — рассказал о подробностях визита именитых гостей директор Музея истории трактора Альберт Сергеев. — А звук мотора ХТЗ-7 вдохновил съемочную группу на создание музыкальной композиции, где «пение» гармошки переплетается с тактами двигателя».

Масштабные съемки развернулись и на Чебоксарском заливе. Запись шла под открытым небом, то и дело грозившим обрушить дождь на участников программы. В создании фильма приняли участие музыкальные коллективы Чебоксар, в их числе и юные гармонисты ансамблей «Фортуна» Чебоксарской детской школы искусств № 1 и «Эревет» Дворца детского (юношеского) творчества.

Хотя во время записи сюжетов, по словам наших гармонистов, все было очень строго (Анастасия Геннадьевна лично следила за дисциплиной на съемочной площадке), москвичей впечатлила виртуозная игра и душевное исполнение наших артистов. Как рассказала журналистам Анастасия Заволокина, гармошка пробуждает в сердце каждого человека самые теплые чувства и уважение к духовным и культурным ценностям разных народов России.

После съемок ансамбли «Уяв» и «Эревет», дуэт Александра и Ольги Возяковых были приглашены на юбилейное мероприятие программы «Играй, гармонь любимая!», которое состоится в 2018 году в Новосибирске.

ДОСЛОВНО

Зинаида Козлова, руководитель народного фольклорного ансамбля «Уяв»:

— К нам подходили ребята из съемочной группы и говорили: «Видно, что с любовью работаете…» Очень приятна такая оценка, и мы постараемся найти средства на поездку, чтобы достойно представить республику в Новосибирске в следующем году. За три десятка лет существования нашего коллектива приходилось выступать в разных уголках страны. Знакомы с творчеством ансамбля «Уяв» в Беларуси, Эстонии, Турции, вот и до матушки Сибири обязательно доберемся!

Фото из архива Музея истории трактора: Сюжет о чувашских гармонистах выйдет в эфир на Первом канале в сентябре этого года.