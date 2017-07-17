Клавдия Афанасьева – автор первой за два года победы российской легкой атлетики на официальных международных соревнованиях!

ПЕРВАЯ ПОБЕДА ПОД НЕЙТРАЛЬНЫМ ФЛАГОМ

На завершившемся в Польше молодежном чемпионате Европы Клавдия Афанасьева выиграла «золото» в спортивной ходьбе на 20 км.

Эта победа, одержанная на официальных международных соревнованиях, сообщает информагентство «Весь спорт», для представителей российской легкой атлетики стала первой за последние два года.

На старт наша спортсменка, выступавшая под нейтральным флагом, вышла в воскресенье, в последний день соревнований. И очень грамотно разложила силы по дистанции. Она не кинулась с первых метров за тремя испанками, задавшими очень высокий темп (позже, кстати, две из них были дисквалифицированы за нарушение правил ходьбы). Клавдия постепенно, с каждым километром наращивала скорость, пишут на сайте российской Федерации легкой атлетики. Несколько километров она держалась рядом с представительницей Испании Марией Перес, а затем ушла от нее и, войдя на стадион в гордом одиночестве, пересекла финишный створ с результатом 1:31:15.

Время это, кстати, на три минуты хуже результата, показанного Афанасьевой на первенстве России в Чебоксарах. Но зато отборочный норматив на чемпионат мира в Лондоне — 1 час 36 минут — успешно выполнен. Именно эту скромную цель и ставили спортсменке перед выступлением в Польше. Дело в том, что с допуском на молодежный чемпионат представители ИАФФ долго тянули, и, уже не надеясь на этот турнир, тренеры отправили Клавдию отдыхать. Но в самый последний момент разрешение было-таки получено — и готовиться к чемпионату пришлось в ускоренном режиме, без конкретных расчетов на золотую медаль. Теперь у Клавдии есть победа, есть норматив. Вопрос, поедет ли она в Лондон?

— Предварительно заявку на участие Афанасьевой в ЧМ-2017 подали еще до того, как спортсменка отправилась на молодежный турнир, — сообщил главный тренер сборной Чувашии по легкой атлетике Николай Панфилов. — В Польше спортсменка официально выполнила норматив (результаты, показанные на российских стартах, увы, пока не считаются), и будем надеяться, путевку на чемпионат мира она все же получит.

Фото rusathletics.com: Выступать на чемпионате Европы среди молодежи Клавдии пришлось не только под нейтральным флагом, но и в форме нейтральных цветов.