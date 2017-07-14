Чебоксарская детская музыкальная школа им. В.А. и Д.С. Ходяшевых — в числе 50 лучших детских школ искусств России

Среди учреждений дополнительного образования детей сферы культуры и искусства, достигших высоких результатов в области обучения детей, подготовивших лауреатов и дипломантов всероссийских и международных конкурсов, активно принимающих участие в мероприятиях всероссийского и международного уровней, внедряющих авторские методики, инновационные педагогические технологии, реализующие не менее трех дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств по одному или нескольким направлениям, Минкультуры России ежегодно проводит Общероссийский конкурс «50 лучших детских школ искусств».

В число 50 лучших детских школ страны в 2017 году вошла Чебоксарская детская музыкальная школа № 4 им. В.А. и Д.С. Ходяшевых. Детская музыкальная школа открыта в 1976 году. В 2003 году школе присвоено имя двух выдающихся музыкантов Чувашии – Виктора Александровича и Доры Самойловны Ходяшевых. ЧДМШ № 4 является единственной школой в Чувашии, где осуществляется обучение на чувашских гуслях кĕсле и гуслях звончатых. За годы существования школы сформировались и работают 15 творческих коллективов. Среди них лауреаты международных и всероссийских конкурсов эксклюзивные коллективы скрипачей и гусляров «Сказ» и «Сказочка», ансамбль балалаечников «Радуга», ансамбль скрипачей «Кантабиле», ансамбль виолончелистов «Маэстрино» и т.д.

Данная победа еще раз подтвердила высокий статус школы и дала ей общественное признание на всероссийском уровне.

Источник: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики