ОЛЬГА КУРИЛОВА, руководитель представительства Агентства стратегических инициатив в Дальневосточном федеральном округе:

«Рейтинг инвестиционной привлекательности — самое масштабное исследование инвестиционного климата в России, которое позволяет оценивать усилия органов власти по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса в каждом регионе страны. Есть ли шанс у субъектов ДФО попасть в первую двадцатку? Конечно, есть. Но победителем быть трудно, ведь другие регионы не отстают. Москва, например, сейчас находится на третьем месте, Чувашия на втором, а ранее занимала шестую строчку рейтинга».