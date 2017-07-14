Волонтеры Кубка конфедераций-2017 поделились впечатлениями

«МЫ ТАНЦЕВАЛИ С МЕКСИКАНЦАМИ И ПОДПЕВАЛИ ЧИЛИЙЦАМ…»

Более 1200 волонтеров было задействовано на 45-тысячной «Казань Арене» во время завершившегося недавно Кубка конфедераций FIFA 2017. Около 30 из них — молодые люди из Чувашии. Ребята помогали в проведении мирового турнира по 20 самым разнообразным направлениям. На их счету — 4 матча, которые приняла столица Татарстана. Недавно своими эмоциями волонтеры поделились с министром физической культуры и спорта Чувашии Сергеем Шелтуковым.

— Эмоции переполняют, фотографий море, — слегка охрипшим от скандирования голосом рассказывает выпускник юридического факультета ЧГУ имени И.Н. Ульянова Алексей Пантелеймонов. — На Кубке я был тимлидером, координировал группу волонтеров. Мы решали самые разнообразные вопросы: помогали болельщикам, если у них возникали проблемы с билетами или, например, пропали какие-то вещи. Меня определили в чашу стадиона, так что удалось вживую посмотреть футбол. Правда, сзади ворот. Больше всего запомнились болельщики-иностранцы. В эти дни в Казани повсюду можно было увидеть мексиканцев и чилийцев. Мексиканцы, например, носили огромных размеров сомбреро, невероятные шляпы из павлиньих перьев, так что их невозможно было не заметить. Все были дружелюбны и позитивны. Яростно настроенных фанатов были единицы. Но таких сразу заносили в черный список, так что их паспорта болельщиков не срабатывали на входе на стадион.

Свыше 5,5 тысячи волонтеров обслуживали Кубок конфедераций-2017. В Кубке принимали участие восемь сильнейших национальных сборных. Победу одержала команда Германии

Большинство волонтеров из Чувашии были задействованы в направлении «Сервисы для зрителей». Студент Казанского федерального университета Евгений Егоров работал, например, в фан-зоне. «Мы встречали зрителей и помогали разобраться на месте, — говорит молодой человек. — Люди начинали собираться часа за три до матча, но и по завершении не спешили расходиться. Несколько недель Кубка были похожи на какой-то карнавал. Наши болельщики, конечно, болели за Россию. Даже когда играли другие страны, с трибун доносилось: «Россия! Россия!».

— Я тоже работала в сервисе на трибунах, — говорит волонтер Дарья Горбушина. — Я приветствовала фанатов в мегафон и желала всем хорошей игры. На стадионе в Казани, казалось, собрались люди со всей страны: из Крыма, Дальнего Востока, даже болельщиков из Чебоксар и села Яльчики удалось увидеть. Лично меня покорили болельщики из Чили и Мексики. Даже когда их сборные проиграли, они не теряли присутствия духа и продолжали радоваться. А на матче Россия — Мексика, когда наша страна проиграла, все равно подбадривали россиян. Иностранцы охотно фотографировались с волонтерами и другими зрителями. Многие говорили, что им по большому счету неважно, кто играет. Главное — посмотреть на красивый футбол.

Среди добровольцев были и те, кто отвечал за техподдержку и оказание медицинской помощи. Студентка Казанского медуниверситета Светлана Ширяева, например, вместе с медиками дежурила в карете скорой помощи, а Елизавета Иванова, первокурсница факультета ИВТ ЧГУ имени И.Н. Ульянова, была в числе тех, кто обеспечивал бесперебойную техническую поддержку пользователей. А вот Кристине Григорьевой, студентке Высшей школы экономики в Нижнем Новгороде, довелось побывать волонтером на стадионе «Фишт» в Сочи, одном из городов проведения Кубка конфедераций. Как говорит девушка, она никогда не увлекалась футболом, но мировой турнир все изменил.

«Я вам искренне завидую, — отметил министр Сергей Шелтуков. — В наше время волонтерство было чем-то малоизвестным, непонятным. А сегодня мы понимаем, насколько оно важно в организации крупных спортивных мероприятий. Вам за это огромная благодарность. Я не представляю, как сегодня возможно проводить соревнования всероссийского, международного масштаба без вашей помощи».

Кстати, у волонтеров впереди еще много возможностей приобщиться к мировым событиям. По словам начальника отдела молодежного и общественного развития администрации Чебоксар Эльдара Черкесова, представители Чувашии могут претендовать на место в команде волонтеров чемпионата мира по футболу–2018, который пройдет в России. Впереди также Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи, Кубок мира по женской вольной борьбе, который пройдет в конце этого года в Чебоксарах, и Международный чемпионат рабочих специальностей WorldSkills 2019 года.

Фото vk.com: Кубок конфедераций стал хорошим опытом для волонтеров перед предстоящим в 2018 году Чемпионатом мира по футболу.