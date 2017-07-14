Сама себя повысила в чине

Сотрудники следственного отдела СУ СКР по Чувашии по городу Новочебоксарску возбудили уголовное дело в отношении начальника финансового отдела администрации города, подозреваемой в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в ноябре 2012 и июне 2013 года чиновница лично издала приказы о присвоении себе классных чинов советника муниципальной службы – вначале 2-го, а потом 1-го класса. При этом второй приказ с мотивировкой «за особые отличия в службе» она подписала на основании решения ею же сформированной аттестационной комиссии, хотя делать это не имела права. В последующем благодаря таким «повышениям» начальница финотдела ежемесячно получала выплаты за чины из муниципального бюджета.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных органами внутренних дел, уточняют в СУ СКР по Чувашии. В рамках расследования в администрации города изъята необходимая бухгалтерская и иная документация.