Золотой толчок учителя

Победителем с Международного фестиваля гиревого спорта вернулся преподаватель физической культуры Шемуршинской средней школы Константин Кусаинов.

На фестиваль, который с 7 по 9 июля проходил в городе Петропавловск Республики Казахстан, приехали сильнейшие спортсмены Казахстана, России, Украины и Беларуси. Порядка 150 гиревиков в разных возрастных и весовых категориях боролись за звание лучших и устанавливали личные рекорды.

В категории до 100 кг лучший результат в толчке гири по длинному циклу показал зафиксировавший 385 подъемов за 30 минут Константин Кусаинов. А днем ранее он подтвердил звание сильнейшего в своем коронном упражнении «Олимпийское троеборье», где также показал лучший результат. В итоге копилку нашего земляка пополнили сразу две золотые медали.

Сейчас спортсмен готовится к третьей Всемирной олимпиаде по гиревому триатлону, которая пройдет в сентябре в Витебске (Беларусь).