Промышленный фонд приступает к работе

Правительство республики на своем последнем заседании утвердило порядок отбора инвестиционных проектов для нового производства в промышленности и АПК с целью создания объектов капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктуры за счет средств республиканского Фонда развития промышленности и инвестиционной деятельности. Это означает, что фонд приступает к полномасштабной работе.

Как отмечается в принятом постановлении, главными критериями отбора проектов являются создание рабочих мест, соответствие приоритетным направлениям государственной поддержки инвестиционной деятельности, увеличение ежегодных налоговых поступлений. По данным Минэкономразвития, сегодня уже десять организаций заявили о заинтересованности в получении льготных займов из фонда.