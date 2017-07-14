Владимир Дорофеев: Боязнь перемен – путь к застою

Дачный участок супругов Дорофеевых за Волгой благоухает розами, клубникой. В теплице наливаются огурцы. Дом небольшой, но Владимир Георгиевич и Зоя Евгеньевна гордятся, что 30 лет назад возводили его практически вдвоем, собственными руками. Хозяин подтянут, жив, энергичен, хотя завтра ему исполняется 70 лет. По виду Владимир Георгиевич больше похож на школьного учителя либо художника — приветливое улыбчивое лицо, мягкие манеры… Не скажешь, что еще три года назад он был директором одной из крупнейших в стране Чебоксарской гидроэлектростанции.

ДОСЬЕ

Владимир Георгиевич Дорофеев родился 15 июля 1947 года в селе Макушино Томской области. Отдал гидроэнергетике более 50 лет. Участвовал в пуске 35 гидроагрегатов ГЭС Советского Союза и Вьетнама. Начинал на строительстве Красноярской ГЭС, затем были Нурекская и Токтогульская гидростанции. В Новочебоксарск приехал в 1980 году. Прошел путь от старшего мастера до главного инженера и директора ГЭС. Под руководством В. Г. Дорофеева на станции началась реализация масштабных проектов комплексной модернизации.

Имеет звания «Почетный энергетик», «Заслуженный энергетик Чувашской Республики», «Почетный гражданин Новочебоксарска». В 2008 году стал обладателем городской премии «Человек года».

— Ну, насчет внешности — она, пожалуй, обманчива! Спросите у супруги, каков я внутренне.., — смеется Владимир Георгиевич. — Вообще же, моя профессия не позволяет быть слишком мягким, скажем, к недобросовестным специалистам — на нашей работе таких просто нельзя держать. А характер мой выковывался в том числе благодаря примеру моих руководителей, коллег. Меня всегда покоряла их профессиональная грамотность, твердость в принятии решений.

— Наверное, и сибирское происхождение имело значение…

— Наверное. К тому же я родился в «ссыльных» местах — мама была из репрессированной семьи. Потом переехали на Алтай, откуда попал на Красноярскую ГЭС, в город Дивногорск. Именно он повлиял на выбор профессии, поскольку там жили энергетики и строители гидростанции. О какой-то другой профессии и мысли не возникало. Сначала пошел строителем, а после армии стал электромонтером. Параллельно поступил в Красноярский политехнический институт — на заочное обучение по специальности «Электрические станции».

Потом был переезд — уже с семьей — в Среднюю Азию, на Нурекскую ГЭС. И не столько ради романтики — надо просто было двигаться куда-то, время было такое. Уже тогда понял, что если сидишь на одном месте — не будет движения по жизни. Надо было продолжать учебу, а филиал института находился в Токтогуле, где также строилась ГЭС, туда и перевелся вскоре.

А в 1980-м я узнал, что готовится к пуску новая ГЭС на Волге — Чебоксарская. Обратился к ее руководству и получил вызов. По приезде в Новочебоксарск почти никаких проблем не возникало. Я поступил старшим мастером в группу релейной защиты и уже через пару месяцев после прибытия, в декабре 1980-го, получил квартиру.

— Как пускали первый агрегат? Как складывалась ваша дальнейшая судьба?

— Это происходило в непростых условиях. До 1979 года строительство ГЭС шло ни шатко ни валко, но вскоре была поставлена задача пустить первый агрегат к началу 1981 года, в феврале которого должен был состояться 26 съезд КПСС. Чтобы успеть, пришлось, конечно, сильно упираться, собрать множество специализированных организаций. Спали прямо в цехах, перегороженных брезентом. Вскоре я стал старшим инженером и участвовал в пуске всех последующих гидроагрегатов.

В 1988 году предложили поехать во Вьетнам, на строительство ГЭС. Не раздумывал ни минуты, благодаря еще и супруге, легкой на подъем. Зоя Евгеньевна всегда меня поддерживала в вопросе «перемены мест». Многое я почерпнул в той трехгодичной командировке.

По возвращении довелось работать главным инженером-инспектором «Волгоэнерготехнадзора». При назначении тоже не задумывался — любой опыт был для меня ценен. Курировал гидростанцию и ТЭЦ-3. В 2004 году мне предложили должность главного инженера ГЭС, к которой я был уже достаточно хорошо готов.

— А в 2007 году вам предлагают должность директора…

— Формулировка «предлагают» не совсем верная — надо было пройти строжайшую конкурсную процедуру в «РусГидро» (тогда «ГидроОГК») через целую комиссию специалистов, включая психологов. Это был период реформирования энергетической системы России, доставшегося и на мою долю. Дело непростое, ведь суть реформы сводилась к разделению функций системы: генерация — распределение и транспортировка — сбыт электроэнергии. И нам пришлось разделять прежние структуры — эксплуатационников и ремонтников, соответственно, коллективы, что было не безболезненно. Тем не менее прошли этот этап успешно.

Отношение к реформе РАО «ЕЭС» было и остается неоднозначным. Да, без ошибок не обошлось, но, по моей оценке, реформа была необходима. Возможно, вариант реформы оказался слишком кардинальным, но когда ничего не делаешь, погружаешься в застой.

— В ваш директорский актив можно занести и начало модернизации станции…

— Это начиналось гораздо раньше. Первое, что надо было делать, — решать вопрос с выключателями генераторов, самой уязвимой точкой. А дальше стало разворачиваться все шире и глубже, ведь гидрооборудование как никакое другое нуждается в своевременном обновлении. Иначе оно может не просто отказать, но и создать ситуацию, когда мало не покажется. Поэтому «РусГидро» направляло и направляет на модернизацию сотни миллионов рублей. И сейчас она идет полным ходом. Обновление еще хорошо тем, что способствует повышению квалификации работников станции, пополняет их знания.

— У многих ваших коллег, гидроэнергетиков, хобби так или иначе связано с водой — по профилю, так сказать. Вы, говорят, заядлый рыбак. Вижу, вот на подоконнике катушки спининга…

— Не все, конечно, мои коллеги любят рыбалку… Ну, у меня эта любовь с молодости — рос в рыбных местах, рыбу в то время можно было ловить руками. Вообще же, уходя на пенсию, надо иметь замену работе. У меня это дача и рыбалка. Рыбачить ухожу практически каждое утро, в 2-3 часа. С уловом поступаю по-разному — с внучкой частенько отпускаем рыбок обратно в Волгу.

— Дай Бог вам и вашей супруге здоровья и благополучия.

— Спасибо.

Коллеги из компании «РусГидро» и Чебоксарской ГЭС поздравляют Владимира Георгиевича Дорофеева с юбилеем и желают ему крепкого здоровья, долголетия и неиссякаемой жизненной энергии.

Фото Олега Мальцева: Юбиляр подтянут, бодр и жизнерадостен.

Фоторепортаж Ирины Беликовой: