В Чебоксарах один из учредителей коммерческой организации признан виновным в ее рейдерском захвате

НАУКА МЕСТНЫМ РЕЙДЕРАМ

Установлено, что в апреле прошлого года злоумышленник решил незаконно захватить управление и установить полный единоличный контроль за деятельностью фирмы, специализирующейся на оптовой продаже строительных материалов. Там он был одним из двух учредителей (второй — его знакомый) и директором этой фирмы.

Дабы осуществить свою цель, будущий фигурант уголовного дела (он не думал, что попадется) представил в налоговую службу сфальсифицированные документы. Будто бы соучредитель-знакомый выходит из состава участников коммерческой организации и передает свою долю в уставном капитале.

Другой документ свидетельствовал о том, что в фирме якобы появился новый директор, который распределил указанную долю в пользу организатора рейдерского захвата. В итоге злоумышленник незаконно стал единственным участником хозяйственного общества, обладающим 100-процентной долей в его уставном капитале.

За фальсификацию единого государственного реестра юридических лиц суд приговорил фигуранта дела к штрафу в 120 тысяч рублей, сообщили в СУ СКР по Чувашии.