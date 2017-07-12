Абоненты МегаФона в Чувашии чаще всего «говорят» и «слушают»

Абоненты МегаФона в Чувашии по достоинству оценили преимущества тарифной линейки «Включайся!». За первый месяц продаж ее подключили 64% новых абонентов. Наиболее популярными тарифами стали «Говори» и «Слушай» с абонентской платой 350 рублей в месяц.

Тариф «Говори» создан для тех, кто часто звонит своим близким и поддерживает общение, не смотря на расстояния. В него входят 700 минут на звонки по всей России, в том числе и поездках, безлимитный трафик на мессенджеры WhatsApp, Viber и eMotion и 4 Гб для остального серфинга в интернете. С дня старта продаж на данный тариф приходится 26% подключений.

Тариф «Слушай» отлично подходит для тех, кто любит жить под музыку. Абонент получает 300 минут на звонки в домашнем регионе, все тот же безлимит на мессенджеры, 8 Гб трафика, который действует в поездках по России, а также неограниченный интернет-доступ к музыкальным сервисам: Яндекс Музыка, Музыка Vk, BOOM, Zvooq. На сегодня его доля среди подключений всех тарифных планов составляет 29%.

«Формируя линейку «Включайся!», мы изменили традиционный подход к составлению тарифов: от пропорционального увеличения трафика и абонентской платы перешли к подстройке под реальные желания пользователей говорить, переписываться в мессенджерах, слушать музыку, общаться в социальных сетях, смотреть видео. И, судя по динамике продаж, мы не прогадали. Включённый в пакет набор приложений соответствует интересам клиентов и при этом не содержит избыточных услуг. Об этом говорит и тот факт, что схожий по цене, но более богатый по наполнению тариф «Общайся» в 2 раза популярнее архивного «Все включено L»», — комментирует директор компании «МегаФон» в Чувашской Республике Дмитрий Кузнецов.