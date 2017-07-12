Президент Путин положительно оценивает достижения холдинга Вячеслава Моше Кантора «Акрон»

Значимые заслуги холдинга «Акрон» Вячеслава Моше Кантора в вопросах защиты окружающей среды и развития региональных экономик РФ Президент России Владимир Путин отметил в своём поздравлении, направленном коллективу новгородского предприятия «Акрон» в связи с 50-летием. В своей поздравительной телеграмме, опубликованной на официальном кремлёвском сайте, Владимир Путин подчеркнул, что «Акрон» под председательством Вячеслава Моше Кантора долгие годы был и остаётся одним из российских и мировых лидеров в сфере производства минеральных удобрений. Глава государства особенно отметил важность того, что в своей работе все предприятия холдинга и его руководство прежде всего придерживаются политики социальной ответственности, уделяя большое внимание экономике, науке, поддержке спорта и культуры, а также благотворительности.

Полувековой юбилей крупнейшего предприятия Великого Новгорода по числу занятых сотрудников и по количеству отгруженной продукции стал настоящей вехой в истории «Акрон». Именно новгородское предприятие в начале 1990-х годов стало фундаментом для создания агрохимического холдинга, который сегодня занимает одно из лидирующих мест на международном рынке сельскохозяйственной химии. Стоит отметить, что в начале этого года основатель холдинга Вячеслав Моше Кантор также стал обладателем госнаграды — Владимир Путин вручил ему Орден Почёта РФ за трудовые успехи и многолетнюю успешную работу в промышленном секторе.

Сам Владимир Путин не раз посещал с визитами производственные площадки «Акрон» и лично знакомился с ходом реализации самых значимых проектов. В конце июля 2016 года Президент РФ в ходе своего посещения новгородской площадки «Акрон» провёл совещание с представителями агрохимической отрасли по целому ряду насущных вопросов. Одной из ключевых тем стало производство РЗЭ (редкоземельных элементов), играющих ключевую роль во многих отраслях промышленности РФ, однако до недавнего времени являвшихся исключительно объектом импорта. «Акрон» Вячеслава Моше Кантора стал первым отечественным производителем редкоземельных элементов в промышленных масштабах, причём это производство было налажено в рамках переработки апатит-нефелиновых руд. Инвестиционно и экономически значимый проект был включён в одноимённую подпрограмму государственной программы РФ по развитию и повышению конкурентоспособности отечественной промышленности.

В ходе своего выступления Владимир Путин отметил важность того, что группа компаний «Акрон» Вячеслава Моше Кантора нацелена на увеличение доли высоких технологий в производстве, что является большим шагом и для российской, и для европейской промышленности. Президент РФ также отметил восстановление собственного проектного института «Акрона», что позволяет холдингу Кантора своими силами разрабатывать и реализовывать самые инновационные с научной точки зрения проекты.