В Чебоксарах началось строительство нового здания для Чувашского кадетского корпуса имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова

В столице Чувашии – Чебоксарах началось строительство нового здания для Чувашского кадетского корпуса имени Героя Советского Союза Александра Васильевича Кочетова.

Строительство ведёт ООО «Фирма «Старко», выигравшее открытый аукцион на определение подрядчика. В настоящее время ведутся работы по подготовке территории под строительство.

«Ввод объекта намечен на август 2018 года. Будет построен новый корпус, где разместятся учебный блок, два общежития, спортивные залы и сооружения, – подчеркнул министр образования и молодежной политики Чувашской Республики Юрий Исаев. – Это будет современное учебное заведение».

Напомним, проектная мощность корпуса – 400 мест. Корпус состоит из 4 блоков. В учебном блоке будут расположены учебные классы, тир с электронно-лазерным оружием, студия звукозаписи, кинофотостудия, кабинет робототехники. В спортивном блоке – залы классической борьбы, настольного тенниса, хореографии, тренажерный зал, скалодром, в общественном блоке – столовая на 200 мест, актовый зал на 400 мест. Предусмотрено общежитие на 150 мест с комнатами на 3 обучающихся. На 2 комнаты предусмотрены отдельные помещения гардеробной и санузла с душевой кабиной.

У кадет будет своё футбольное поле, хоккейная площадка, комбинированная волейбольная, баскетбольная площадка, легкоатлетические беговые дорожки, плац и др.

Рядом со строящимся кадетским корпусом в рамках федеральной программы «Создание комфортной городской среды», которая реализуется администрацией города Чебоксары, на территории рощи будет разбит парк.

28 июня т.г. Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев и председатель Совета директоров ГК «РЕНОВА» Виктор Вексельберг в Москве подписали соглашение о взаимодействии по созданию Чувашского кадетского корпуса.

Для оказания шефской помощи Минобороны России за кадетским корпусом закреплены филиал Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Сызрань), две войсковые части (Нижегородская область, Республика Мордовия).

«За счёт благотворительной помощи ГК «РЕНОВА» планируется построить спальный корпус на 250 мест, что позволит увеличить численность кадет до 400 человек», – рассказал министр Юрий Исаев.

Кадетский корпус в Чувашии будет шестым по счёту в Приволжском федеральном округе.

Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев отметил: «Создание кадетских корпусов позволяет решить главную государственную задачу – подготовку молодых граждан для защиты своего Отечества». По данным мониторинга, 50-70 процентов молодых людей после окончания кадетских корпусов поступают для продолжения учёбы в средние и высшие военные и морские учебные заведения.

На обучение в кадетский корпус будут принимать школьников, начиная с 5 класса, причём не только жителей республики, но и других регионов. «Все кадетские корпуса выполняют важную социальную задачу поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в социальной поддержке, – подчеркнул Михаил Игнатьев. – Воспитанники кадетских корпусов будут находиться на полном государственном обеспечении».

СПРАВОЧНО: История Республиканской кадетской школы им. Героя Советского Союза А.В. Кочетова берёт начало с 1989 года, когда был создан Детско-юношеский клуб юных моряков с флотилии, который в уже июне того же года был преобразован в «Школу юнг». С 2000 года учебное заведение получило статус «Кадетская школа», с 2016 года передано в ведение Минобразования Чувашии.

В 2016/2017 учебном году в школе обучаются 218 человек, образовательную деятельность осуществляют 27 педагогов. Школа специализируется на патриотическом воспитании подрастающего поколения, подготовке к государственной службе.

Ежегодно выпускники поступают в средние и высшие военные и морские учебные заведения. В 2016 году 6 кадет поступили в военные вузы: Военная академия им. Буденного, Московский пограничный институт ФСБ, Военный инженерный институт радиоэлектроники, Балтийский военно-морской институт им. Ушакова, ВМПИ ВУНЦ Военно-морская академия, Военная академия материально-технического обеспечения.

Источник: Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики