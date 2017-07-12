Журналистам представили философию потребкооперации

Одной из актуальнейших тем в развитии агропромышленного сектора экономики является возрождение сельхозкооперативов. Пока регионы думают, как мотивировать сельчан объединяться в кооперацию, проблемы развития села, сотрудничества с личными подсобными хозяйствами по реализации излишков овощей, молока, мяса успешно решают организации потребительской кооперации.

Сегодня Чувашпотребсоюз, совокупный объем деятельности которого за прошлый год составил почти 11 млрд рублей, реализует инновационные проекты, внедряет современные методы управления, что позволяет улучшить качество выпускаемой продукции, повысить эффективность предприятий. В том, что сотрудничество с потребкооперацией может быть взаимовыгодным для жителей села и самих кооператоров, убедились журналисты ведущих республиканских и районных средств массовой информации на выездном семинаре-совещании в Мариинско-Посадском районе.

Потребительская кооперация в районе представлена Октябрьским райпо — градообразующим предприятием, которое ведет заготовительную, производственную, торговую деятельность, объединяет сеть предприятий общественного питания, бытового обслуживания, аптек. Но именно заготовки, а если быть точнее, полный цикл заготовки-переработки-реализации продукции «От поля до прилавка», выгодно отличают предприятия потребкооперации, позволяя сельчанам решать проблему сбыта излишков со своего приусадебного участка и насыщать полки местной, натуральной, экологически чистой продукцией. Заготовительный оборот райпо за прошлый год превысил 29 млн рублей. Закуплено, в том числе у населения, свыше 567 тонн молока, 489 тонн хлебопродуктов, 89 тонн мяса и мясопродуктов, 93 тонны плодов. Самыми активными сдатчиками, например, лекарственных трав, являются пенсионеры, безработные граждане, школьники, которые за время летнего сезона получают неплохую прибавку к семейному бюджету.

Октябрьское райпо — это более 30 миллионов рублей налогов и отчислений в различные уровни бюджета, трудовой коллектив из более чем 300 работников, которые обеспечены стабильной заработной платой и социальными выплатами, и для всех них райпо — не просто место работы, а образ жизни. К примеру, заготовители Татьяна Медякова и Ольга Михайлова знают все, где и как нужно собирать лекарственные травы и как приобщить к этому нехитрому, но прибыльному делу как можно больше подростков. Любовь Камбулова, заведующая магазином «Лада», встретила журналистов стишками-прибаутками собственного сочинения, и в итоге мало кто из них смог уйти, не купив к чаю продукцию Марпосадского хлебозавода. По давней традиции участники пресс-тура не только посетили объекты потребительской кооперации, но и побывали в Музее космонавтики в Шоршелах, где возложили цветы к могиле космонавта №3, почетного пайщика Чувашпотребсоюза Андрияна Николаева, посетили местный краеведческий музей, набережную Волги, где их встретила Екатерина II, с именем которой в районе связывают большие надежды на развитие туризма.

«Работая на селе, Чувашпотребсоюз вносит серьезный вклад в развитие сельских территорий», — акцентировал внимание журналистов председатель совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов на круглом столе. В последние годы организации потребкооперации проводят большую работу, чтобы соответствовать законодательным требованиям по контрольно-кассовой технике, внедряется инновационный проект по объединению закупок, значительные средства (около 250-300 млн рублей в год) инвестируются в развитие материально-технической базы. Все это позволяет Чувашпотребсоюзу быть одним из лидеров Центросоюза России. Но главная задача — оставаться социально ориентированными — для кооператоров Чувашии остается прежней. Более 60 процентов продукции на прилавках торговой сети Чувашпотребсоюза — местного, чувашского производства, что ценят и покупатели, и партнеры. Многие райпо являются организаторами спортивных турниров в районах, проводят новогодние представления для детей из многодетных, малообеспеченных семей, Дни райпо и т.д. На прошедшей в Казани инновационной агро-технологической выставке-форуме «Всероссийский день поля-2017», где приняли участие более 250 компаний со всей страны, кооператоры представили продукцию, выпускаемую под собственной торговой маркой «Vкусная Линия», а Большесундырское райпо организовало дегустацию продукции общественного питания.

УСПЕХ

По итогам работы за 2016 год во Всероссийском соревновании среди потребсоюзов России Чувашпотребсоюз занял первые места в номинациях «За повышение эффективности деятельности» и «За развитие и сохранение материально-технической базы». Ишлейское райпо стало вторым среди порядка 3000 потребительских обществ России по общей деятельности. Аликовское, Моргаушское и Ишлейское райпо признаны призерами во всех номинациях.

Чувашпотребсоюз одним из первых предприятий в республике стал проводить конкурсы среди СМИ на лучшее освещение деятельности и выездные семинары, в ходе которых главные редакторы и журналисты ведущих республиканских и районных изданий могут, что называется, изнутри ознакомиться с деятельностью кооперативных организаций, их спецификой. Подобную информационную открытость можно только приветствовать, подчеркнули в своих выступлениях министр информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Александр Иванов, председатель комитета по социальной политике и национальным вопросам Госсовета ЧР Вячеслав Рафинов, председатель Союза журналистов республики Валерий Комиссаров, глава администрации Мариинско-Посадского района Анатолий Мясников. За большой вклад в развитие потребительской кооперации Чувашской Республики министру информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Александру Иванову была вручена Почетная грамота Чувашпотребсоюза. Почетными грамотами Союза журналистов республики были награждены республиканская газета «Хыпар», Мариинско-Посадская районная газета «Наше слово», райгазета «Цивильский вестник». Союз двух союзов — Чувашского республиканского союза потребительских обществ и Союза журналистов республики — нужно укреплять, продолжив практику проведения подобных пресс-туров, решили участники встречи.

Надежда Антонова

Фото автора: Участники тура на Государевой горе.

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