Чебоксарский стадион «Спартак» готовится к чемпионату мира

Сегодня на стадионе «Спартак» Председатель Кабинета Министров Чувашии Иван Моторин и глава администрации г. Чебоксары Алексей Ладыков провели совещание, где обсудили ход подготовки стадиона к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Напомним, что в 2015 году «Российский футбольный союз» включил стадион в число тренировочных баз для команд предстоящего турнира и здесь ведётся реконструкция футбольного поля.

Следующей весной из 64 баз будет выбрана 31, где будут тренироваться лучшие футбольные сборные планеты. В числе важнейших критериев выбора – транспортная доступность стадионов, отсутствие пробок и спокойная обстановка для спортсменов, готовящихся к матчам. С точки зрения логистики Чебоксары имеют ряд преимуществ, поскольку за считанные часы можно добраться до стадионов в Нижнем Новгороде, Казани и Саранске, которые примут чемпионат, а в Москву, где расположены сразу два стадиона, можно добраться за полтора часа. У столицы Чувашии хорошие шансы на попадание в число основных тренировочных баз.

Во внутренних помещениях стадиона ремонт выходит на финальную стадию: готовы душевые и раздевалки для спортсменов. Идёт подготовка к укладке газона. На данный момент утрамбовывается один из нижних слоев футбольного поля.

Вопросы на данный момент вызывает состояние трибун, некоторые из которых необходимо капитально отреконструировать. Всего, напомним, на стадионе 15 секторов по 551 месту. Капитальный ремонт требуется 2 секторам. Полная вместимость стадиона составит 7500 посадочных мест. Также не всё в порядке с благоустройством прилегающей к стадиону территории и асфальтовым покрытием. Подрядчику предстоит исправлять недочёты.

В целом работы на стадионе завершены на три четверти. Тренировочная база будет готова к чемпионату мира в срок.

«Уже в ноябре мы планируем завершить работы. Чебоксары должны стать частью самого большого футбольного праздника планеты. Мы рассчитываем принять одну из футбольных сборных на «Спартаке» и сделаем всё, чтобы приезжающим спортсменам было комфортно и спокойно во время подготовки к матчам», – прокомментировал итог совещания Алексей Ладыков.

Источник: г. Чебоксары Чувашской Республики