АЙРАТ МАРДЕЕВ: «Проезд по центру Чебоксар был отличный»

ЦИТАТА НОМЕРА

АЙРАТ МАРДЕЕВ, пилот «КАМАЗ-мастер», чемпион «Дакара»:

«Самое трудное, что было в Чувашии, — погода. Спецучасток был не слишком сложный, но дожди размыли дорогу и ехать было очень скользко. Мы стартовали первыми, а в таких условиях это всегда самая плохая позиция, потому что тебе приходится расчищать дорогу для других. В какой-то момент мы пропустили ван ден Бринка и де Роя и увидели, что им также тяжело. И с этого момента мы втроем и ехали. Машина вела себя тяжело, особенно на поворотах. Трасса очень интересная, разнообразная. В этом плане «Шелковый путь» даже поинтереснее «Дакара». Но мы не боимся тяжелых участков. Мы любим, когда сложно. На спецучастке было много зрителей. Проезд по центру Чебоксар был отличный — столько людей собралось, несмотря на погоду. Я был удивлен».