Эксперты разные бывают

Выслушал приговор бывший заведующий Батыревского межрайонного отделения бюро судебно-медицинской экспертизы.

Он признан виновным в мошенничестве и покушении на оное с использованием служебного положения. Установлено, что в 2015 году заведующий вводил в заблуждение родственников умерших граждан относительно того, что они должны оплачивать услуги по судебно-медицинскому вскрытию и исследованию, а также предпохоронной подготовке тел умерших. На самом деле эти услуги были бесплатными. Таким образом, им было похищено свыше 40 тыс. рублей.

В том же году эксперт «поработал» с гражданином, который в ходе ДТП наехал на женщину. Сказал ему, что за 10 тыс. рублей вынесет заключение о причинении здоровью пострадавшей вреда средней тяжести. И это-де повлечет для водителя менее строгие правовые последствия. Виновник дорожного происшествия выложил деньги. В действительности именно вред средней тяжести и был причинен здоровью женщины, что судмедэксперт указал в своем заключении.

А за 70 тыс. рублей он вынес фиктивное заключение по другому случаю ДТП. Местная жительница сбила на машине велосипедиста с причинением тяжкого вреда его здоровью. А в заключении эксперта фигурировал вред средней тяжести…

Эксперт также изготовил заведомо ложное заключение по уголовному делу об убийстве жительницы Батыревского района, произведя исследование тела убитой ненадлежащим образом и не в полном объеме. В результате это повлекло затягивание сроков расследования уголовного дела, а также необходимость эксгумации тела погибшей, производства дополнительных судебных экспертиз.

По этому факту злоумышленнику было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 307 УК РФ (заведомо ложное заключение эксперта при производстве предварительного следствия). Однако, несмотря на его доказанность, срок давности привлечения к уголовной ответственности на момент вынесения приговора истек. И в этой части уголовное преследование в отношении фигуранта дела прекращено, но, понятно, не по реабилитирующим основаниям.

Материалы уголовного дела только по результатам предварительного следствия составили 11 томов, допрошено более 40 свидетелей, сообщили в СУ СКР по Чувашии. Суд приговорил бывшего руководителя экспертной службы к 4 годам условного лишения свободы и к штрафу в 70 тыс. рублей.