Алкоголь притупил разум

В Чебоксарах молодой человек, повар кафе, будучи в нетрезвом состоянии, забил до смерти пенсионера, решив, что тот находится в его квартире.

По этому факту СУ СКР по Чувашии возбуждено уголовное дело. По версии следствия, майским утром нынешнего года пьяный 21-летний чебоксарец приехал на такси из ночного клуба к своему дому, однако ошибся подъездом.

Поднявшись на «свой» этаж, он прошел в квартиру, расположенную на лестничной площадке также как и та, в которой он жил. Дверь была открыта, проживавшая там женщина вышла в магазин, а ее 80-летний отец находился дома. В момент визита незваного гостя он в зале смотрел телевизор.

Увидев постороннего в «своей» квартире, молодой человек жестокого избил старика, после чего стал выгонять его. Свидетелем этого стала вернувшаяся домой дочь потерпевшего. Врачи не смогли спасти его, от полученных травм мужчина в скором времени скончался. Обвиняемый заключен под стражу. В ходе следствия будет проверена его вменяемость.