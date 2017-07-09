Рабочее совещание с руководителями органов исполнительной власти, главами муниципальных районов и городских округов в режиме видео-конференц-связи

С поздравления с Днём семьи, любви и верности начал совещание 8 июля Глава Чувашии Михаил Игнатьев с руководителями органов исполнительной власти, главами муниципальных районов и городских округов в режиме видео-конференц-связи.

«Сохранение и укрепление традиционных семейных ценностей — важнейшее направление нашей работы», — отметил он.

Михаил Игнатьев обратил внимание, что 7 июля на Красной площади в Москве дан старт авторалли «Шёлковый путь». Десятки экипажей, лучшие пилоты и самые опытные штурманы в мире отправились в путешествие длиной 9 599 километров наиболее захватывающих трасс Евразии. Сегодня маршрут участников первого спецучастка ралли-рейда пройдёт по территории Ядринского района. В столицу Чувашии автокараван прибудет ближе к 16 часам. «Чувашии оказано большое доверие, и мы должны его оправдать: провести всё запланированное на высоком организационном уровне», — обратился руководитель региона к главам администраций городских округов и муниципальных образований.

Глава Чувашии поблагодарил членов команды, сотрудников ПАО «МРСК Волги» – «Чувашэнерго» за слаженную работу в ходе ликвидации последствий продолжительных сильных дождей.

Напомним, в ночь с 5 на 6 июля 2017 года на территории Чувашской Республики установились неблагоприятные погодные условия: сильный дождь, усиление северо-западного ветра 8-13 м/с, местами грозы. Ситуация на объектах жизнеобеспечения населения и социальной сферы находилась на постоянном контроле Главы республики. По поручению Михаила Игнатьева 6 июля 2017 года на территории республики для органов управления и сил территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций введён режим повышенной готовности.

Председатель Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Вениамин Петров доложил, что все аварийно-восстановительные работы по восстановлению электроснабжения проводились оперативно.

Михаил Игнатьев поручил руководителям администраций городских округов и муниципальных образований продолжить работу по ликвидации последствий непогоды, проверить не затоплены ли подвалы многоквартирных домов и социальных учреждений, взять на контроль гидротехнические сооружения. «Аварийные ситуации могут возникнуть в связи с переувлажнением грунта», — заметил он. Руководителям администраций городских округов и районов республики необходимо поручить службам жилищно-коммунального хозяйства оценить состояние деревьев и убирать гнилые.

В ходе совещания обсужден ряд актуальных вопросов. Речь шла о ходе заготовки кормов, погашении задолженности за потребленный природный газ в муниципальных образованиях, об объёмах жилищного строительства в муниципальных образованиях Чувашской Республики в I полугодии 2017 года.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики