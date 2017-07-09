Чувашия встречает «Шёлковый путь»

Чувашия встречает участников международного ралли «Шёлковый путь».

Сегодня маршрут участников первого спецучастка ралли-рейда пройдёт по территории Ядринского района. Организаторы рассчитывают, что 60 километров грунтовых трасс между Нижегородской областью и д. Стрелецкая Ядринского района станет хорошей разминкой для участников.

В столицу Чувашии автокараван прибудет ближе к 16 часам. Торжественная встреча участников ралли пройдёт на Красной площади. Уже с 13 часов здесь начнут работать интерактивные площадки по мотоспорту и картингу от автомобильной федерации. Будет организована прямая трансляция прохождения гонщиками скоростного участка в Ядринском районе. Также горожане увидят шоу барабанщиков, выступления диджеев и рок-групп города и пиротехнические спецэффекты.

Маршрут проезда по городу Чебоксары: Ядринское шоссе, Московский проспект, ул. К. Иванова, ул. Ярославская, Красная Площадь, Президентский бульвар, Авторемонтный проезд, Базовый проезд, ул. Пристанционная, просп. 9-ой Пятилетки, Эгерский б-р, ул. Орлова, ул. Ашмарина, ул. Скворцова и площадь Скворцова, 1Б (территория Чебоксарского аэроклуба им. А.В. Ляпидевского).

С 15 до 20 часов в Чебоксарах ограничат движение участков по ул. Ярославская — Красная Площадь, ул. Ленинградская — Красная Площадь, Красная Площадь — Президентский б-р до Московского моста.

Машины гонщиков будут ночевать в Чебоксарах и в 6 утра 9 июля тронутся в Казань.

Торжественная церемония старта авторалли «Шёлковый путь» состоялась 7 июля на Красной площади в Москве. Десятки экипажей, лучшие пилоты и самые опытные штурманы в мире отправились в путешествие длиной 9 599 километров наиболее захватывающих трасс Евразии.

Как сообщается на официальном сайте ралли «Шёлковый путь», церемония началась со стартом развлекательной программы, а затем на сцену вышел телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев, давший старт параду флагов 35 стран-участниц состязания.

В рамках официальной части церемонии на сцену поднялась Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Ольга Голодец, которая зачитала приветствие Президента России Владимира Путина. «Ралли «Шёлковый путь» объединяет участников из разных стран и проходит по территории России, Казахстана и Китая и финиширует в городе Сиань, откуда много веков назад начинался Великий Шёлковый путь. Эта автомобильная гонка по праву считается большим событием в международной спортивной жизни и вызывает общественный интерес и внимание. Желаю участникам ралли успехов и по-настоящему победного настроя, а зрителям — ярких и незабываемых впечатлений. В добрый путь!» — передала слова главы государства Ольга Голодец.

Затем на сцену вышел Министр спорта России Павел Колобков. «Наша гонка стартует уже в седьмой раз и вновь демонстрирует, что это один из самых грандиозных и амбициозных проектов в мире автоспорта, — заявил он. — В этом году участникам из десятков стран мира предстоит пройти свыше девяти тысяч километров, маршрут повторит знаменитый Великий Шёлковый путь с востока на запад. Я не сомневаюсь, что ралли «Шёлковый путь» ждёт большое будущее».

Также Красную площадь посетил Алексей Миллер, Председатель Правления ПАО «Газпром», генерального партнёра гонки. Миллер прошёл по закрытому парку ралли на Васильевском спуске, пообщался с пилотами и отметил высокий уровень организации гонки. «Ралли „Шёлковый путь“ — одно из самых ярких и зрелищных спортивных мероприятий в мире. Масштаб гонки поражает воображение и объединяет народы трёх дружественных стран. ПАО „Газпром“ приветствует сближение с Китаем, и мы не сомневаемся, что в этом году ралли „Шёлковый путь“ вновь будет больше, чем гонка, ярче, чем приключение!» — сказал он.

Кульминацией дня стал проезд экипажей по стартовому подиуму. Первыми на стартовую арку выехали действующие победители в зачёте внедорожников Сириль Депре и Давид Кастера из Peugeot Sport. Следом за ними на подиум поднялся гонщик X-Raid MINI Язид Аль-Раджи — главный преследователь французов в прошлом году. Среди ушедших на дистанцию в первой пятёрке джипов также были Себастьен Лёб, американский дебютант ралли «Шёлковый путь» Брайс Мензис и опытнейший ветеран Стефан Петерансель.

Затем настал черёд грузовиков. Под громогласные аплодисменты российских болельщиков первым в зону подиума выехал экипаж двукратного победителя «Шёлкового пути» Айрата Мардеева из «КАМАЗ-мастер». За Мардеевым на старт выехали его главные соперники — голландцы Мартин ван ден Бринк, который поведёт в бой грузовик Renault команды Mammoet Rallysport, и Жерар де Рой на новейшем грузовике Iveco. Четвёртым на старт выехал Дмитрий Сотников, в распоряжении которого совершенно новый грузовик «КАМАЗ-мастер».

За две недели марафона участникам предстоит преодолеть 9 599 км, из которых 4 094 км составят дистанцию спецучастков.

Напомним, что данное соревнование имеет статус международного внедорожного ралли, а с этого года ещё и статус этапа чемпионата России по ралли-рейдам. Гонки пройдут по территории трех государств: России, Казахстана и Китая. Финиш запланирован в одной из древних столиц Китая — городе Сиань 22 июля. Слоган ралли: «Больше, чем гонка. Ярче, чем приключение».

Источник: Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики