В Москве дан старт международному ралли-рейду «Шелковый путь»

Гонщики с мировым именем держат курс на Чувашию

Участники одной из самых протяженных и захватывающих гонок в мире в эти минуты преодолевают первые сотни своего многотысячного марафона. Буквально несколько часов назад боевые экипажи гонки покинули Красную площадь в Москве, где был дан торжественный старт ралли-рейду «Шёлковый путь». Десятки экипажей, лучшие пилоты и самые опытные штурманы в мире отправились в путешествие длиной 9 599 километров. А уже завтра, в субботу, именитых автоспортсменов можно будет увидеть в Чебоксарах. После преодоления первого скоростного спецучастка на границе Нижегородской области и Ядринского района гонщики колонной въедут в столицу Чувашии и «продефилируют» по Московскому проспекту до Красной площади. Ориентировочное время их прибытия – 16 часов вечера.

Как сообщается на официальном сайте ралли «Шелковый путь», на старте в Москве участников приветствовала заместитель председателя Правительства России Ольга Голодец. Она зачитала приветствие президента России Владимира Путина. «Впереди у экипажей тысячи километров сложнейшего пути и непростые испытания. Но на каждом этапе их будут встречать болельщики и местные жители, которые обязательно организуют спортсменам теплый, радушный прием», — передала слова главы государства Ольга Голодец.

Затем на сцену вышли министр спорта России Павел Колобков, председатель Правления ПАО «Газпром», генерального партнёра гонки, Алексей Миллер. Миллер прошёл по закрытому парку ралли на Васильевском спуске, пообщался с пилотами и отметил высокий уровень организации гонки. «Ралли «Шёлковый путь» — одно из самых ярких и зрелищных спортивных мероприятий в мире. Масштаб гонки поражает воображение, и объединяет народы трёх дружественных стран», — отметил он.

Кульминацией дня стал проезд экипажей по стартовому подиуму. Первыми на стартовую арку выехали действующие победители в зачёте внедорожников Сириль Депре и Давид Кастера из Peugeot Sport. Следом за ними на подиум поднялся гонщик X-Raid MINI Язид Аль-Раджи — главный преследователь французов в прошлом году. Среди ушедших на дистанцию в первой пятёрке джипов также были Себастьен Лёб, американский дебютант ралли «Шёлковый путь» Брайс Мензис и опытнейший ветеран автогонок, «неугомонный француз» Стефан Петерансель.

Затем настал черёд грузовиков. Под громогласные аплодисменты российских болельщиков первым в зону подиума выехал экипаж двукратного победителя «Шёлкового пути» Айрата Мардеева из «КАМАЗ-Мастер». За Мардеевым на старт выехали его главные соперники — голландцы Мартин ван ден Бринк, который поведёт в бой грузовик Renault команды Mammoet Rallysport, и Жерар де Рой на новейшем грузовике Iveco. Четвёртым на старт выехал Дмитрий Сотников, в распоряжении которого совершенно новый грузовик «КАМАЗ-Мастер».

Как отмечают в новостных лентах информагентства, особым успехом у зрителей пользовался «боевой» грузовик российской команды «КАМАЗ-Мастер», припаркованный у кремлевской стены. Из желающих сделать фото выстроилась очередь.

Первое испытание — 60 километров грунтовых трасс на границе Нижегородской области и Чувашии – пилотов ждет уже завтра днем. Оно станет хорошей разминкой для автогонщиков.