7 июля в Чебоксарах состоялась юбилейная конференция «Некоммерческое партнёрство «Объединение производителей железнодорожной техники»: итоги развития (2007–2017) и перспективы».

Президент НП «ОПЖТ» Валентин Гапанович отметил, что сегодня развитие транспортного машиностроения находится в центре внимания руководства страны и получает серьёзную поддержку.

27 июня в Ижевске с участием Президента РФ Владимира Путина состоялось заседание бюро Союза машиностроителей России и ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям». Федеральным руководством определён комплекс мер, от реализации которых зависит развитие машиностроения в целом. Среди них — ускорение технологического обновления машиностроительного комплекса за счёт внедрения программ инновационного развития предприятий, повышения экологичности производств, более широкого использования цифровых технологий.

6 июля 2017 г. в Государственной Думе Российской Федерации состоялось первое заседание Экспертного совета по транспортному машиностроению при Комитете Госдумы по экономическому развитию, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

«Главное, что нам удалось сделать за 10 лет, — это не только сохранить железнодорожную промышленность страны, но и придать ей импульс инновационного развития», — подчеркнул Президент НП «ОПЖТ» Валентин Гапанович. Существенным результатом работы предприятий партнёрства стал выпуск новой линейки инновационной продукции, аналогов которой в мире нет.

Валентин Гапанович поблагодарил Главу Чувашской Республики Михаила Игнатьева за гостеприимство и тесное сотрудничество предприятий региона с НП «ОПЖТ» и ОАО «РЖД». «За счёт регионов Партнёрство не только увеличивает свои ряды, но и получает новые импульсы инновационного развития», — сказал он.

«Благодарю вас, Валентин Александрович и присутствующих здесь руководителей, за доверие и проведение юбилейной конференции на чувашской земле», — приветствовал участников конференции Глава Чувашии Михаил Игнатьев.

Президент России Владимир Путин ставит перед нами задачи обеспечения глобальной конкурентоспособности национальной экономики, напомнил руководитель региона. «Для решения этих вопросов и достижения лидерских позиций на мировой арене необходима консолидация усилий органов власти всех уровней, предпринимателей и бизнес-сообщества», — акцентировал Михаил Игнатьев.

Сегодня около 30 промышленных предприятий Чувашии в кооперации с партнёрами Объединения производителей железнодорожной техники производят и поставляют продукцию железнодорожной тематики структурным подразделениям РЖД. С 2010 по 2016 годы чувашскими товаропроизводителями произведено и поставлено железнодорожной продукции на 120 млрд рублей. В 2017 году рост объёмов поставок будет обеспечен на уровне 103,5% к уровню 2016 года.

Чувашия принимает участие в реализации проекта строительства высокоскоростной магистрали Москва – Казань. В республике есть кадровые и промышленные ресурсы, необходимые для реализации этого проекта, а также расширения связей с подразделениями РЖД, партнёрами и членами ОПЖТ по разработке и организации производства новых видов конкурентоспособной, высокотехнологичной и импортозамещающей продукции, отметил Михаил Игнатьев.

«У нас нет природных богатств. Создание условий для развития интеллектуального потенциала нации, самореализации молодёжи, содействие реализации бизнес-инициатив, улучшение делового климата относятся к числу приоритетов государственной политики Чувашской Республики», — подчеркнул руководитель региона.

В этом году Чувашия заняла второе место среди 85 субъектов Российской Федерации в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата регионов России.

В рейтинге инновационного развития субъектов Российской Федерации Чувашская Республика на 7-м месте.

«Мы готовы к конструктивному диалогу и взаимовыгодному сотрудничеству», — резюмировал Глава Чувашии.

С докладами и сообщениями выступили вице-президенты и председатели комитетов партнёрства.

Отметим, в состав НП «ОПЖТ» входят 174 предприятия и холдинга железнодорожного машиностроения, производящие 90% всей железнодорожной продукции страны. Партнёрство выступает системным интегратором деятельности предприятий транспортного машиностроения, обеспечивает развитие линейки выпускаемой инновационной продукции железнодорожного назначения, лоббирует интересы предприятий партнёрства в федеральных и региональных органах власти, развивает взаимовыгодные отношения с регионами страны и международными организациями железнодорожной промышленности.

В ходе мероприятия состоялась церемония награждения участников партнёрства и подписание соглашений о взаимодействии и партнёрстве между НП «ОПЖТ», «ГОША Компания подвижных составов» и АО НПЦ ИНФОТРАНС, а также между НП «ОПЖТ» и НП Парламентский центр «Комплексная безопасность отечества».

По завершении конференции, отвечая на вопросы журналистов, Глава Чувашии Михаил Игнатьев подчеркнул, что предприятия и организации республики, во многом благодаря позиции Валентина Гапановича, направленной на отстаивание интересов отечественного производителя, с огромными доверием относятся к сотрудничеству с НП «ОПЖТ». В свою очередь, чувашские предприниматели и бизнесмены в полном объёме выполняют взятые на себя обязательства.

Президент НП «ОПЖТ» Валентин Гапанович напомнил, что конференция производителей железнодорожной техники в Чувашии проходит в четвёртый раз. «Республика обладает уникальными высокотехнологичными предприятиями», — отметил он в качестве одной из важнейших причин выбора Чувашии для проведения конференции.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики