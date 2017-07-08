8 июля — День семьи, любви и верности

Уважаемые соотечественники!
От всего сердца поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!
Семья, любовь и верность наполняют нашу жизнь смыслом, являются основой человеческого счастья, главной ценностью и опорой в жизни. «?емье — т?н??л?х вучах?», — гласит народная мудрость.
Жители республики чтут семейные традиции и передают их из поколения в поколение.
2017 год в Чувашии объявлен Годом Матери и Отца. Мы хотим напомнить всем, что крепкая семья создается только благодаря полной самоотдаче и душевной щедрости каждого из ее членов, постоянной заботе и вниманию друг к другу.
В этот праздничный день выражаю искреннюю благодарность супружеским парам за верность семейным традициям, достойное воспитание детей.
Желаю всем благополучия, крепкого здоровья и достатка в доме! Пусть в каждой семье всегда царят радость, детский смех, любовь, взаимоуважение и взаимопонимание!
Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев