8 июля — День семьи, любви и верности

Уважаемые соотечественники!

От всего сердца поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!

Семья, любовь и верность наполняют нашу жизнь смыслом, являются основой человеческого счастья, главной ценностью и опорой в жизни. «?емье — т?н??л?х вучах?», — гласит народная мудрость.

Жители республики чтут семейные традиции и передают их из поколения в поколение.

2017 год в Чувашии объявлен Годом Матери и Отца. Мы хотим напомнить всем, что крепкая семья создается только благодаря полной самоотдаче и душевной щедрости каждого из ее членов, постоянной заботе и вниманию друг к другу.

В этот праздничный день выражаю искреннюю благодарность супружеским парам за верность семейным традициям, достойное воспитание детей.

Желаю всем благополучия, крепкого здоровья и достатка в доме! Пусть в каждой семье всегда царят радость, детский смех, любовь, взаимоуважение и взаимопонимание!

Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев