9 июля — День российской почты

Автор: Советская Чувашия access_time2 часа назадВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Уважаемые работники и ветераны почтовой связи! 
Примите искренние поздравления с Днем российской почты!

В Чувашском филиале Почты России трудятся около трех тысяч сотрудников. Вашими стараниями развивается сеть отделений, расширяется спектр оказываемых услуг, внедряются современные технологии.
В этом году стартовал проект по внедрению системы управления очередью, завершается масштабный процесс модернизации оборудования и программного обеспечения. Совершенствование логистических и технологических процессов позволяет справляться с растущими объемами почтовых отправлений и повышать качество услуг.
В Чувашии Почта России остается ведущим распространителем периодической печати. По насыщенности периодикой республика занимает 7-е место в России.
Искренне благодарю работников почтовой связи за добросовестный труд.
От всей души желаю крепкого здоровья и благополучия вам и вашим близким!

Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев

Опубликовано: 9 июля 2017

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