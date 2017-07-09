9 июля — День российской почты

Уважаемые работники и ветераны почтовой связи!

Примите искренние поздравления с Днем российской почты!

В Чувашском филиале Почты России трудятся около трех тысяч сотрудников. Вашими стараниями развивается сеть отделений, расширяется спектр оказываемых услуг, внедряются современные технологии.

В этом году стартовал проект по внедрению системы управления очередью, завершается масштабный процесс модернизации оборудования и программного обеспечения. Совершенствование логистических и технологических процессов позволяет справляться с растущими объемами почтовых отправлений и повышать качество услуг.

В Чувашии Почта России остается ведущим распространителем периодической печати. По насыщенности периодикой республика занимает 7-е место в России.

Искренне благодарю работников почтовой связи за добросовестный труд.

От всей души желаю крепкого здоровья и благополучия вам и вашим близким!

Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев