9 июля — День российской почты

Уважаемые работники и ветераны почтовой связи!
Примите искренние поздравления с Днем российской почты!
В Чувашском филиале Почты России трудятся около трех тысяч сотрудников. Вашими стараниями развивается сеть отделений, расширяется спектр оказываемых услуг, внедряются современные технологии.
В этом году стартовал проект по внедрению системы управления очередью, завершается масштабный процесс модернизации оборудования и программного обеспечения. Совершенствование логистических и технологических процессов позволяет справляться с растущими объемами почтовых отправлений и повышать качество услуг.
В Чувашии Почта России остается ведущим распространителем периодической печати. По насыщенности периодикой республика занимает 7-е место в России.
Искренне благодарю работников почтовой связи за добросовестный труд.
От всей души желаю крепкого здоровья и благополучия вам и вашим близким!
Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев