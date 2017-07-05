Книга Чувашского книжного издательства вошла в топ-50 лучших региональных изданий

Ежегодно Ассоциация книгоиздателей России (АСКИ) проводит общероссийский конкурс «Лучшие книги года». Среди соискателей дипломов он считается весьма престижным, ведь участие в нем наряду с известными центральными издательствами могут принимать и малые организации. Лауреаты определяются экспертными советами, в которые входят авторитетные специалисты академических институтов, творческих организаций, государственных организаций – соучредителей дипломов, в 12 основных и 4 специальных тематических номинациях.

В этом году профессиональный конкурс прошел в 26-й раз. С целью более полного освещения географии издательских успехов жюри конкурса на основании экспертных оценок сформировало список из 50 лучших книг региональных издательств. В их число вошла книга доктора исторических наук, ведущего научного сотрудника Отдела этнографии восточных славян и народов Европейской России Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого Антона Салмина «Праздники, обряды и верования чувашского народа», выпущенная Чувашским книжным издательством. Издание богато иллюстрировано и содержит бесценные материалы о жизни чувашского народа, подробно рассказывает о праздниках, традициях, обрядах чувашского народа и особенностях их проведения.

В книге шесть глав. В первой – «Праздники и обряды» – автор подробно рассказывает, как они проводились у чувашей, делит их на группы: сельские (Учук, Вăйă, Акатуй и т.д.), домашние (Чÿклеме), а также индивидуальные («ликвидация неблагополучия» и «благодарение за успехи»). Во второй главе рассматриваются божества и духи, представления о пространстве и обрядовый календарь чувашей. Третья – «Жертвенные дары». В ней описывается, какие дары преподносили своим божествам чуваши, для каких случаев и как готовили те или иные блюда. Глава четвертая – «Флора и Фауна». Здесь автор рассказывает, с чем ассоциировались определенные животные и растения. Считалось, что они обозначали связь с божествами. В пятой главе «Вещь» подробно описываются чувашская одежда, головные уборы, украшения, посуда, мебель, орудия труда. Шестая глава посвящена предводителям – руководителям тех или иных народных обрядов и толкований верований (знахарь, наговорщик, Мать).

Книга издана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы «Культура России (2012–2018 годы)».

Источник: Министерство информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики